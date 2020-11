Lý do nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng 11 người bị khởi tố

Về vụ "Khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến ông Tề Trí Dũng nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC" như đã thông tin, chiều 21/11, Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu về những sai phạm của các bị can này.



Ông Phạm Văn Thông (bên trái) cũng từng bị kỷ luật khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Saigonbank.

12 bị can bị khởi tố gồm: Ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), ông Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC), Vũ Xuân Đức, Phạm Xuân Trung, Nguyễn Trường Bảo Khánh, Phùng Đức Trí, Lương Trí Cường, Đoàn Thị Minh Trang, Trần Đăng Linh (là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Công ty IPC), Trần Mạnh Khôi (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong) và Đoàn Minh Lý.

Cả 12 bị can đều bị khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ba người gồm: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại được cho tại ngoại. Những bị can bị khởi tố, khám xét được xác định là liên quan đến ông Tề Trí Dũng vì những sai phạm tại Công ty IPC và SADECO.

Theo điều tra, ông Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM được cho là đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ TP.HCM. Ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý và sử dụng tài sản doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận (IPC) thực hiện hợp tác kinh doanh chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Công an khám xét nhà ông Thông sáng 21/11.

Bên cạnh đó, ông Thông ký chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận (IPC) hợp tác chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất tại dự án KDC ven sông, phường Tân Phong, quận 7. Ông tham mưu đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư chuyển nhượng dự án khu nhà ở phường An Phú, quận 2.

Ông Thông còn tham mưu đề xuất chấp thuận chủ trương cho những người đại diện vốn của Thành ủy biểu quyết huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ ở Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an TP.HCM đã khởi tố, lệnh khám xét với 12 bị can liên quan đến sai phạm trong việc Công ty Tân Thuận - IPC, 100% vốn của Thành ủy TP.HCM, bán chỉ định cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 153 tỷ.

Từ 10h - 12h cùng ngày, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát cùng cấp đã khám xét ở căn nhà 3 tầng của ông Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM nằm trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh.

Ông Tề Trí Dũng.

Trước đó, hồi tháng 7/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thông và đề nghị cho thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Ngày 25/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố việc Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Văn Thông.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Văn Thông.

Ông Phạm Văn Thông đã có những khuyết điểm, vi phạm khi được phân công giúp Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố.