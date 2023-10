Lý do ông Trump tự nguyện tới tòa án New York Lý do ông Trump tự nguyện tới tòa án New York

Việc ông Trump tự nguyện tới tòa án New York hôm 2/10 không chỉ được xem là điểm đến thúc đẩy chiến dịch tranh cử Tổng thống, mà còn thể hiện dấu ấn bản thân.

Ông Donald Trump ở tòa án bang New York. Ảnh: Reuters Hôm 2/10, ông Donald Trump đã có mặt ở tòa án bang New York, Mỹ để tham gia phiên xét xử về cáo buộc khai gian tài sản trong báo cáo tài chính. Khi được hỏi tại sao lại trực tiếp xuất hiện tại tòa án New York, ông Trump đã nhắc lại tuyên bố quen thuộc, “bởi vì tôi muốn đích thân xem cuộc săn phù thủy này”. "Săn phù thủy" là cụm từ ông Trump thường xuyên sử dụng để mô tả các vụ điều tra và kiện tụng nhắm vào ông, mà theo ông là hành vi vu khống. Chia sẻ với CNN, một số nguồn tin cho biết chuyện ông Trump tự nguyện tham dự phiên tòa là do các cáo buộc đã nhắm tới những thứ mà cựu Tổng thống Mỹ vô cùng coi trọng gồm công việc kinh doanh, và thương hiệu cá nhân. “Họ đang đánh vào chỗ đau của ông ấy”, một nguồn tin nói thêm, ông Trump cũng đã công khai thể hiện sự tức giận trong lúc bước vào và rời khỏi phòng xử án hôm 2/10, cũng như dừng lại nói chuyện với các phóng viên nhiều lần. Vào tháng 9/2022, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện ông Trump cùng các cộng sự của ông với cáo buộc "thổi phồng" tài sản với các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm hưởng nhiều khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi. Số tiền bị "đội giá" được cho vào khoảng 812 triệu - 2,2 tỷ USD từ năm 2011 - 2021. Tới ngày 30/8, bà James công bố tài liệu chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của Trump đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD. Sau đó, vào ngày 26/9, Thẩm phán Aurthur Engoron của tòa án New York cũng phán tội gian lận đối với ông Trump và 2 người trai Donald Jr và Eric. Theo ông Engoron, hành vi định giá quá cao đã diễn ra tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida, căn penthouse trong tòa Trump Tower tại Manhattan, cùng nhiều tòa nhà văn phòng và sân golf khác. Điển hình, dinh dự Mar-a-Lago của ông Trump được cho bị "đội giá" lên tới 612,1 triệu USD, nhưng giá trị thực trên thị trường không quá 27,6 triệu USD. Thẩm phán Engoron cũng đưa ra phán quyết ông Trump tạm thời bị tước quyền kiểm soát các bất động sản ở New York. Ông Trump sau đó đã vô cùng tức giận, và khẳng định không hề phạm tội gian lận, cũng như cho rằng sự việc trên có động cơ chính trị. Khi có mặt ở New York hôm 2/10, bất chấp những lời khuyên, ông Trump vẫn liên tục có những lời lẽ công kích Tổng chưởng lý James, và Thẩm phán Engoron. Ông Trump cáo buộc bà James đang cố gắng hãm hại mình, do ông đang thể hiện rất tốt trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo CNN, ông Trump đã nói với những người thân thiết nhất với mình rằng, ông không quan tâm nếu bất kỳ Thẩm phán nào trong các vụ án mà ông đang phải đối mặt tìm cách trừng phạt mình. Bởi theo ông, điều đó sẽ có lợi cho ông về mặt chính trị. Còn Tổng chưởng lý James đã đề xuất khoản tiền phạt 250 triệu USD, đồng thời cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh của ông Trump cùng 2 con trai tại New York, và cấm họ tham gia thị trường bất động sản ở bang này trong vòng 5 năm. Theo hãng tin Reuters, trong vụ kiện dân sự này, ông Trump không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt hình sự nào. Tuy nhiên, ông Trump có thể phải chịu những hậu quả đáng kể về tài chính, và kinh doanh. Đội quân máy bay không người lái Ukraine phá kỷ lục đánh bại pháo binh Nga 03/10/2023 10:50

