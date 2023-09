Tòa an Mỹ phán quyết cựu Tổng thống Trump phạm tội gian lận

Phán quyết của thẩm phán Arthur Engoron được đưa ra vài ngày trước khi vụ án dân sự liên quan đến văn phòng tổng chưởng lý New York và cựu tổng thống được đưa ra xét xử.



Engoron đã chấp thuận kiến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James về phán quyết tóm tắt, tuyên bố Trump, các con trai của ông và những người khác “phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi vi phạm dai dẳng” luật pháp bang New York. Ông nhận thấy các báo cáo tài chính mà gia đình Trump cung cấp cho những người cho vay và công ty bảo hiểm trong khoảng một thập kỷ là sai sự thật và cho biết họ đã nhiều lần gian lận.

Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sau phán quyết rằng ông mất niềm tin vào luật pháp New York. Ảnh: Getty.

Quyết định này là một đòn giáng mạnh vào Trump và bác bỏ hoàn toàn lập luận của ông rằng ông không thổi phồng giá trị của các sân gôn, khách sạn, nhà ở Mar-a-Lago và Seven Springs trên các báo cáo tài chính đã được sử dụng nhiều lần trong kinh doanh.

James cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba: “Hôm nay, một thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi và phát hiện ra rằng Donald Trump và Trump Organization đã tham gia vào nhiều năm gian lận tài chính”. “Chúng tôi mong muốn được trình bày phần còn lại của vụ án tại phiên tòa.”

Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu bồi thường thiệt hại 250 triệu USD, lệnh cấm gia đình Trump làm quản lý của một doanh nghiệp ở New York và ngăn công ty này tham gia vào giao dịch kinh doanh trong 5 năm.

Thẩm phán Egoron đã hủy bỏ các chứng nhận kinh doanh của các thực thể Trump là bị cáo trong vụ án, bao gồm cả Trump Organization, và cho biết một người tiếp nhận sẽ được bố trí để “quản lý việc giải thể” các thực thể doanh nghiệp. Có hai bất động sản ở New York nằm trong vụ kiện, tòa tháp thương mại ở số 40 Phố Wall và khu nhà của gia đình Trump ở Seven Springs.

Tuy nhiên, toàn bộ phán quyết của ông vẫn chưa rõ ràng.

Vẫn còn các câu hỏi đặt ra là người nhận sẽ giải thể tài sản như thế nào, liệu phán quyết có ảnh hưởng đến các tài sản nằm bên ngoài bang New York, bao gồm cả Mar-a-Lago hay không, và liệu vợ chồng Trump có thể chuyển tài sản có trụ sở tại New York sang một công ty mới nằm ngoài bang New York hay không. tình trạng.

Trump bị cáo buộc đã thổi phồng giá trị căn hộ ba tầng của mình tại Trump Tower lên gấp ba lần diện tích của nó, dẫn đến việc định giá quá cao từ 114 triệu USD đến 207 triệu USD, Engoron viết.

Engoron viết: “Sự khác biệt về trật tự được phóng đại này của một nhà phát triển bất động sản đã tăng quy mô không gian sống của riêng mình trong nhiều thập kỷ, chỉ có thể bị coi là gian lận”.

Luật sư Christopher Kise của Trump gọi phán quyết này “hoàn toàn không liên quan đến thực tế và luật điều chỉnh”.

Ông nói thêm: “Mặc dù tác động đầy đủ của quyết định này vẫn chưa rõ ràng, nhưng điều rõ ràng là Tổng thống Trump và gia đình ông ấy sẽ tìm kiếm tất cả các biện pháp phúc thẩm hiện có để khắc phục sự sai lầm về công lý này.”

Trong một tuyên bố trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, Eric Trump nói: “Hôm nay, tôi mất hết niềm tin vào hệ thống pháp luật New York. Chưa bao giờ tôi thấy một thẩm phán căm thù một người đến vậy - một nỗ lực phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp nhằm hủy hoại cuộc sống, công ty và thành tích của một người. Chúng tôi đã điều hành một công ty đặc biệt - không bao giờ thiếu một khoản thanh toán khoản vay, giúp các ngân hàng kiếm được hàng trăm triệu đô la, phát triển một số tài sản mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay, cuộc đàn áp gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục…”

Ngoài vụ kiện dân sự, Trump còn phải đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự bắt nguồn từ cáo buộc ông liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1, cáo buộc ông trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm gần một thập kỷ trước và cáo buộc tích trữ bí mật của chính phủ. tài liệu sau khi rời Nhà Trắng.

Ông đã bác bỏ hàng loạt vụ kiện chống lại mình như một cuộc săn phù thủy chính trị và sử dụng các cáo trạng liên bang - cáo trạng đầu tiên được đưa ra chống lại một cựu nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ - để quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.