Emma Watson nổi tiếng với vai Hermione Granger trong loạt phim "Harry Potter" giải thích rằng, cô cảm thấy bị "đóng khung" bởi những vai diễn trước đây và những kỳ vọng đi kèm với chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, Watson nói rằng, cô ấy muốn vượt qua cảm giác trống rỗng khi trở thành người nổi tiếng và tìm thấy sự thỏa mãn cá nhân, bên ngoài diễn xuất.

Emma Watson cũng tiết lộ, cô đang khám phá các lĩnh vực sáng tạo khác, chẳng hạn như viết lách và đạo diễn. Gần đây, cô đã nhận đạo diễn một bộ phim ngắn và đang viết kịch bản. Watson nhấn mạnh rằng, cô không từ bỏ nghiệp diễn xuất hoàn toàn mà chỉ đơn giản là lùi lại một bước để tập trung vào những mục tiêu theo đuổi khác và lấy lại cảm giác tự chủ trong cuộc sống của mình. Người hâm mộ của Watson chắc chắn sẽ tò mò muốn xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, cả trong và ngoài màn ảnh.

Lý do sao nữ Harry Potter tạm ngưng diễn xuất?

Quyết định tạm dừng diễn xuất của Watson được đưa ra sau khi cô đã sở hữu sự nghiệp điện ảnh lâu dài và thành công. Ngoài series "Harry Potter", cô đã tham gia một số bộ phim được giới phê bình đánh giá cao.

Emma Watson sinh năm 1990 tại Paris, Pháp. Nữ diễn viên đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở Oxfordshire, Anh. Năm 6 tuổi, Watson theo học trường Nghệ thuật Sân khấu Stagecoach, nơi cô học diễn xuất, ca hát và khiêu vũ. Cô tiếp tục đi học cho đến năm 13 tuổi. Năm 1999, Watson được chọn vào vai Hermione Granger trong bộ phim "Harry Potter" đầu tiên, "Harry Potter và Hòn đá phù thủy". Cô tiếp tục thể hiện nhân vật này trong cả tám bộ phim của loạt phim, trở thành một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Mặc dù lịch trình bận rộn khi quay phim "Harry Potter" nhưng Watson vẫn cố gắng hoàn thành việc học của mình. Cô theo học trường Headington ở Oxford và sau đó tiếp tục theo học tại Đại học Brown ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp ngành văn học Anh năm 2014.

Sau khi loạt phim "Harry Potter" kết thúc, Watson tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, tham gia các bộ phim như "The Perks of Being a Wallflower", "The Bling Ring" và "Beauty and the Beast". Cô cũng tham gia vào các hoạt động nhân đạo và hoạt động khác nhau. Năm 2014, Watson được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Phụ nữ của LHQ, cô đã thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Cô cũng thành lập chiến dịch HeForShe, kêu gọi nam giới ủng hộ bình đẳng giới.

Ngoài công việc là một nhà hoạt động, Watson còn là một biểu tượng thời trang và người mẫu. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng như Burberry và Lancôme.