Lý do The Face 2023 giảm sức hút vì những màn cãi vã gây "ngán ngẩm"?

Khán giả theo dõi chương trình The Face Vietnam 2023 tỏ ra "ngao ngán" khi những gì đọng lại chỉ là màn cãi nhau tay đôi của các vị huấn luyện viên mà không phải những thí sinh tiềm năng.

The Face Vietnam 2023: Khi khán giả không còn mặn mà với drama The Face Vietnam 2023 là một chương trình truyền hình thực tế ăn khách ngay mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2016. Tuy nhiên, những năm sau đó, chương trình mất dần phong độ, không còn thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Trở lại sau 5 năm vắng bóng, The Face Vietnam 2023 đã có nhiều thay đổi mới mẻ nhằm thu hút khán giả. Dàn huấn luyện viên của The Face năm nay hoàn toàn mới với 4 gương mặt gồm: Vũ Thu Phương, Anh Thư và cặp đôi Minh Triệu - Hoa hậu Kỳ Duyên. Dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023. (Ảnh: BTC) Quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ có hợp đồng làm việc độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu beU Models, trở thành gương mặt quảng bá cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023. Đặc biệt, quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ có một chuyến trải nghiệm thú vị tại 4 tuần lễ thời trang danh giá trên thế giới. Đó là Tuần lễ thời trang Milan, Paris, New York và London. Nhiều khán giả cho rằng, điều quan trọng nhất của một chương trình tìm kiếm gương mặt thương hiệu chính là các thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên, hiện tại không có một thí sinh nào được nhắc tên, nhớ mặt khi chương trình đã chính thức diễn ra. Thậm chí, ngay sau tập 1 lên sóng vào ngày 4/6 vừa qua, những gì khán giả nhớ đến lại chỉ là những màn đấu khẩu của các vị huấn luyện viên không hơn không kém. Các vị huấn luyện viên tranh cãi gay gắt, không ngại chỉ trích nhau trong hậu trường The Face 2023. (Nguồn: Multi Official) Những tình huống căng thẳng, cãi cọ giữa các vị huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình thực tế xưa nay đã trở thành "chiếc cần câu view" để thu hút người xem. Gần như là một thứ "gia vị" không thể thiếu trong những chương trình tìm kiếm người mẫu như The Face Vietnam, hay Vietnam's Next Top Model. Tuy nhiên, có vẻ như thứ "gia vị" này bị "nêm quá tay" đang khiến cho người xem cảm thấy thực sự… ngán ngẩm. Siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ lý do đi thêm bước nữa chỉ sau 2 tháng gặp gỡ đạo diễn Ngọc Lâm Ngay khi họp báo công bố chương trình The Face Vietnam 2023 chính thức quay trở lại, bà Trang Lê (tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình The Face Vietnam) đã khẳng định chắc nịch, The Face Vietnam 2023 sẽ không có drama (diễn kịch). "Những chương trình truyền hình thực tế của MultiMedia JSC rất thật, không đưa yếu tố drama vào. Nhưng chương trình có kịch tính chính là những thử thách chương trình đưa ra, buộc phải phản ứng, buộc phải tranh đấu với nhau để tìm ra giải đáp. Vô tình cảm xúc này được máy quay ghi lại và được mọi người cho là drama" - bà Trang Lê cho hay. Các vị huấn luyện viên không ngại đấu tố, chỉ trích nhau. (Ảnh: BTC) Khẳng định chắc nịch là thế nhưng ngay sau khi tập 1 lên sóng, những cuộc cãi vã trong hậu trường của các vị huấn luyện viên với thái độ hằn học cùng những lời nhiếc móc nhau được đưa lên đầy đủ trên sóng truyền hình. Dù vậy, những màn cãi vã này cũng không đủ sức nóng để thu hút khán giả quan tâm, theo dõi như những mùa trước. The Face Vietnam 2023 thừa kịch tính nhưng thiếu văn minh? Trên các diễn đàn mạng xã hội, clip ghi lại màn tranh luận của các vị huấn luyện viên cũng không mấy thu hút cộng đồng mạng. Thậm chí, những tình huống này còn bị đánh giá là "cãi nhau theo kịch bản một cách dở tệ". "Theo dõi những chương trình như thế này thực sự không biết các huấn luyện viên có vai trò gì. Đào tạo thí sinh hay cãi nhau là chính", khán giả Ngô Minh Nhi viết. "Vài năm trước có thể những màn cãi nhau nảy lửa của huấn luyện viên sẽ khiến người xem chú ý, nhưng giờ khán giả đã khác rồi, không còn dễ thu hút bởi những drama cũ kỹ như thế này nữa đâu", khán giả Trần Quốc Hoàng bình luận. "Toàn những vị được gọi là huấn luyện viên nhưng thấy đào tạo thí sinh thì ít mà chì chiết nhau thì nhiều. Tôi không biết họ đang tìm kiếm gương mặt thương hiệu hay là tìm kiếm huấn luyện viên giỏi mỉa mai, cãi vã nhất nữa", khán giả Thiên Nghi bày tỏ. Những gì khán giả nhớ đến The Face Vietnam 2023 đến hiện tại là màn tranh luận của các huấn luyện viên. (Ảnh: BTC) Nếu như những màn tranh giành thí sinh cần sự gay cấn và tạo ra những tình huống căng thẳng thì các vị huấn luyện viên hoàn toàn có thể chiêu mộ thí sinh một cách văn minh. Việc thể hiện khả năng, tiềm lực của mình để thu hút thí sinh về đội không phải là chuyện khó với những huấn luyện viên đã nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt như: Vũ Thu Phương, Anh Thư và cặp đôi Minh Triệu - Hoa hậu Kỳ Duyên. Việc các vị huấn luyện viên không ngại chỉ trích nhau trong trường quay và đưa lên sóng truyền hình lại là chuyện quá lố lăng, vô tình tạo ra tác dụng ngược. Những màn cãi vã tay đôi của các vị huấn luyện viên liệu thực sự có đem lại giá trị gì trong một cuộc thi tìm kiếm những gương mặt xuất sắc cho làng thời trang Việt? Còn khán giả sẽ cảm thụ được điều tốt đẹp nào khi ấn tượng về làng mẫu Việt lại là những màn cãi nhau tay đôi suồng sã, kém văn minh. Siêu mẫu Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn chồng 05/06/2023 13:00

