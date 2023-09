Lý Hải "tránh mặt" Trấn Thành tại giải Cánh diều Vàng 2023?

Đề cử của hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc năm nay có sự tham gia của 16 phim bao gồm: Nhà bà Nữ; Biệt đội rất ổn; Hạnh phúc máu; Siêu lừa gặp siêu lầy; Em và Trịnh; Chị chị em em 2; Con Nhót mót chồng; Cô gái từ quá khứ; Vong nhi; 9; Tiểu đội hoa hồng; Mười: Lời nguyền trở lại; Hoa nhài; Tro tàn rực rỡ; Memento Mori: Đất; Phơi sáng.



Đáng chú ý trong danh sách đề cử giải Cánh diều Vàng 2023 là sự vắng mặt của phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Bộ phim do đạo diễn Lý Hải thực hiện từng đạt doanh thu phòng vé 260 tỷ đồng, nhận được nhiều đánh giá tích cực về kịch bản và diễn viên chất lượng.

Lý Hải - Trấn Thành là 2 đạo diễn của 2 bộ phim ăn khách thời gian qua. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, thông tin Nhà bà Nữ chính thức tranh giải tại hạng mục Phim truyện điện ảnh thuộc khuôn khổ giải thưởng Cánh diều Vàng năm nay từng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, trong buổi họp báo của giải thưởng này diễn ra hồi tháng 7, bộ phim Nhà bà Nữ không xuất hiện ở danh sách tranh giải hạng mục Phim điện ảnh.

Dân Việt có liên hệ với phía Lý Hải và được biết, phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh có nhận được lời mời từ phía ban tổ chức giải Cánh diều Vàng 2023 nhưng ê-kíp quyết định không tham gia tranh giải lần này nên đã không có tên trong đề cử. Phía đạo diễn Lý Hải không đề cập đến vấn đề tránh mặt Trấn Thành trong phần trả lời. Trước đó, phim Lật mặt: 48h do Lý Hải làm đạo diễn từng dừng ở Top 11 Cách diều Vàng 2021. Nhiều khán giả cho rằng, đạo diễn phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh còn có lý do khác nên không tham dự Cánh diều Vàng 2023.

Trở lại với thời điểm mới công chiếu Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, bộ phim này đã phá kỷ lục về doanh thu so với phim Nhà bà Nữ (do Trấn Thành sản xuất trước đó). Điều này khiến nhiều cư dân mạng so sánh sản phẩm, thái độ của Trấn Thành và Lý Hải. Thời gian đó, Trấn Thành vướng vào một số ồn ào khiến không ít người còn cho rằng, Trấn Thành "chơi xấu" đồng nghiệp và tự tạo scandal để phim của Lý Hải ít được quan tâm hơn.

Trước những nhận xét trái chiều, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã đưa ra phản hồi chính thức. Theo đó, đạo diễn series Lật mặt khẳng định, anh không dùng chiêu trò trong suốt hành trình 30 năm làm nghề. Đồng thời, Lý Hải mong dân mạng ngừng việc so sánh và dùng từ nhạy cảm làm ảnh hưởng đến người khác cũng như tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Nhà bà Nữ đang là ứng ứng cử viên sáng giá của giải Cánh diều Vàng. Ảnh: BTC

Cách đây hai năm, phim của Lý Hải và Trấn Thành cũng từng được đặt lên bàn cân so sánh. Khi đó, nam nghệ sĩ cũng từng lên tiếng bênh vực Trấn Thành: "Nhiều khi Trấn Thành vô tư, không để ý thôi chứ anh em tôi từng học chung trường, đứng chung sân khấu với nhau suốt bao nhiêu năm trời thì ai nỡ lòng nào làm như thế".



Nhìn vào đề cử hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc năm nay, hiện tại Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) là ứng cử viên sáng giá của giải Vàng khi xác lập kỷ lục doanh thu 458 tỷ đồng. Nhà bà Nữ được mệnh danh là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này, Không chỉ phá kỷ lục phòng vé thị trường trong nước, bộ phim còn công chiếu ở 4 quốc gia gồm: Mỹ, Singapore, Úc và New Zealand.

Hồi tháng 5, bộ phim điện ảnh Nhà bà Nữ giành giải Phim hay nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim quốc tế Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, Trấn Thành giành giải Đạo diễn xuất sắc hạng mục này.

Tro tàn rực rỡ là một đối thủ "nặng ký" của Nhà bà Nữ. Ảnh: TN

2 bộ phim "nặng ký" khác có thể kể đến là Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và Memento Mori: Đất. Tro tàn rực rỡ cũng từng giành giải Nhất tại Liên hoan phim Ba châu lục diễn ra tại thành phố Nantes, Pháp. Phim được chuyển thể theo nội dung hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về từ tập truyện ngắn Đảo của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Memento Mori: Đất là bộ phim tâm lý, gia đình có chủ đề về các bệnh nhân ung thư cận tử. Bộ phim đã được đề cử tại hạng mục “Giải Bông Sen” – “Lotus Award Competition” dành cho những nhà làm phim triển vọng toàn thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok lần thứ 15. Hình ảnh xuất sắc nhất cho Trần Ngọc Khuyên và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Nguyễn Hải Yến cũng được đề cử tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN (ASEAN International Films Festival & Awards) - AIFFA 2023 (Sarawak, Malaysia). Bộ phim này đã được lựa chọn tranh giải New Currents tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (Hàn Quốc). Memento Mori: Đất cũng được đề cử ở 4 hạng mục tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh châu Á ở Vesoul, một trong những bộ phim tranh giải Cyclo vàng.

Các phim giờ vàng có mặt trong đề cử Cánh diều Vàng 2023. Ảnh: BTC

Ngoài ra, hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất Cánh diều Vàng 2023 có sự góp mặt của 17 bộ phim trong đó có nhiều cái tên ăn khách phim Việt giờ vàng: Duyên kiếp; Về nhà là Tết; Bình minh phía trước; Giấc mơ của mẹ; Mặt trời mùa đông; Vợ quan; Màu cá; Gara hạnh phúc; Dưới bóng cây hạnh phúc; Mẹ rơm; Anh có phải đàn ông không?; Đừng nói khi yêu; Đừng làm mẹ cáu; Đấu trí; Hành trình công lý; Chị Đại trở lại; Lụa.