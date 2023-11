Lý lịch “bất hảo" của cầu thủ Trung Quốc lên gối vào mặt Xuân Mạnh

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns chứng kiến màn lội ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc của đại diện đến từ V.League. Tuy nhiên, ở trận đấu này người ta còn nhắc nhiều hơn về cầu thủ đội khách Wei Shihao. Theo đó, ở phút 74 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1 và trong một pha tranh bóng rất bình thường ở khu vực đường biên, Wei Shihao đã kéo ngã Xuân Mạnh. Chưa dừng lại ở đó, sau khi cầu thủ của Hà Nội FC ngã xuống, Wei Shihao còn dùng đầu gối thúc vào mặt của hậu vệ 27 tuổi. Hành vi phi thể thao của cầu thủ số 7 không qua được mắt trọng tài chính. Không cần VAR can thiệp, ông rút luôn thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Wei Shihao.

Sau tình huống nói trên, Wei Shihao không chỉ nhận sự chỉ trích của người hâm mộ Việt Nam mà còn từ chính các CĐV Trung Quốc. Thậm chí nhiều người còn đòi loại anh khỏi ĐTQG. "Đề nghị cấm vĩnh viễn kiểu cầu thủ như thế này lên đội tuyển"; "Cấm luôn cầu thủ này thi đấu suốt đời cũng được!"; "Cậu bé bốc đồng Wei Shihao mãi chưa chịu lớn hay sao!"; "Dường như bộ não của anh ta không thể phát triển hơn được!", "Wei Shihao là một cầu thủ giỏi đấy, nhưng mà giỏi đá người!"...

"Wei Shihao thường xuyên phạm lỗi ác ý và đá đối thủ trên sân, gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần, thể chất và tâm lý cho đối thủ, đồng thời vi phạm tinh thần fair play. Một con cừu đen như thế này trong bóng đá cần phải bị đuổi khỏi sân".

Trọng tài truất quyền thi đấu Wei Shihao sau hành vì đá đầu gối vào mặt Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: AFC.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Wei Shihao gây ra những scandal tương tự. Mùa trước, tiền đạo này đã phải nhận đến 7 thẻ vàng khi còn thi đấu cho Guangzhou City. Sau khi chuyển sang khoác áo Wuhan Three Towns, anh cũng bị treo giò đến 6 trận vì xúc phạm trọng tài.

Cụ thể, ở trận đấu giữa Beijing Guoan và Wuhan Three Towns thuộc vòng 17 Chinese Super League hồi tháng 7, Wei Shihao dù ngồi trên ghế dự bị nhưng đã lao vào sân giễu cợt, chửi rủa trọng tài Ma Ning khi cho rằng những quyết định của trọng tài này là không chính xác. Hành vi bốc đồng khiến Wei Shihao phải nhận thẻ đỏ dù không thi đấu. Bên cạnh đó anh cũng bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phạt nguội 6 vạn tệ, treo giò 6 trận.

Những mùa giải trước đó, tiền đạo này cũng nhiều lần có hành vi phi thể thao trên sân. Mùa nào anh cũng nhận trung bình 4-5 thẻ vàng. Tính bốc đồng của Wei Shihao còn được thể hiện khi anh thường xuyên lên MXH cãi tay đôi với người hâm mộ, khiến CLB chủ quản phải nhiều lần cảnh báo.

Ngay cả trong màu áo ĐTQG, Wei Shihao cũng không cải thiện hành vi của mình. Tại vòng loại World Cup 2022, cầu thủ này đã có pha vào bóng triệt hạ Minamino, khiến người hâm mộ bóng đá Nhật Bản bức xúc. Hoặc mới đây trong trận giao hữu giữa Trung Quốc và Uzbekistan, sau một tình huống cầu thủ Trung Quốc xô xát với đối thủ, chính Wei Shihao là người lao đến đầu tiên để châm ngòi cho mâu thuẫn giữa cầu thủ đôi bên, khiến các trọng tài phải rất vất vả ngăn cản những cái đầu nóng trên sân lao vào ẩu đả.

Những hành vi phi thể thao của Wei Shihao khiến anh không bao giờ được coi là tiền đạo hàng đầu của ĐTQG dù cầu thủ này có tiềm năng lớn. Anh sẵn sàng lên mạng cãi tay đôi với NHM, anh cũng không ngần ngại phản ứng ngay trên sân nếu cảm thấy bị NHM chỉ trích.

Chính những hành vi đó khiến Wei Shihao bị ví là một "đứa trẻ không bao giờ lớn của bóng đá Trung Quốc". Ngoài ra, tính cánh của cầu thủ 28 tuổi này cũng khiến anh mới đây bị CLB Shandong Luneng từ chối chiêu mộ.