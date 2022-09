Vào cuối tháng 10/2021, nam nghệ sĩ Lý Vân Địch là nhân vật khách mời trong chương trình tạp kỹ "Brother Through Toughness". Tuy nhiên, không lâu sau đó nhà sản xuất đã cắt anh khỏi chương trình mà không nêu lý do. Dư luận có nhiều đồn đoán về nguyên nhân Lý Vân Địch biến mất, cho đến khi Sở Công an Bắc Kinh xác nhận trên Weibo rằng, anh bị tạm giữ vì mua dâm. Hình ảnh và danh tiếng của nam nghệ sĩ rơi xuống đáy vực, sau đó anh "mất tích" trong một thời gian dài.

Sau 11 tháng "lặn" khỏi truyền thông, mới đây, một cư dân mạng ở Úc đã đăng tải thông tin về sự trở lại của Lý Vân Địch và cho biết khi đang xem buổi biểu diễn hòa nhạc, người này bất ngờ thấy tên Lý Vân Địch trong danh sách biểu diễn năm 2023. Cụ thể, nghệ sĩ dương cầm sẽ biểu diễn vào ngày 1/11/2023.

Sau đó, nhiều thông tin được chia sẻ, Lý Vân Địch thực sự có trong danh sách và thời gian biểu diễn đúng như những gì cư dân mạng kể trên đăng tải.

Lý Vân Địch trở lại biểu diễn sau khi bị "phong sát" vì mua dâm

Lý Vân Địch có tên trong danh sách và thời gian biểu diễn vào năm 2023 hậu ồn ào mua dâm. (Ảnh: IT).

Được biết, địa điểm của buổi biểu diễn là ở Sydney, ảnh của Lý Vân Địch cũng được hiển thị trên màn hình lớn. Ngoài ra, người mời cũng đánh giá cao tài năng của Lý Vân Địch, giới thiệu anh là một trong những nghệ sĩ piano cổ điển được đánh giá cao nhất trong thế hệ của mình.

Hình ảnh Lý Vân Địch được hiện trên màn hình lớn. (Ảnh: IT).

Sau khi tin tức về sự trở lại của Lý Vân Địch được tiết lộ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng, Lý Vân Địch đã không từ bỏ ngành piano bởi anh là một nghệ sĩ thực thụ. Thậm chí, một số cư dân mạng còn hào hứng nói: "Thật không? Tuyệt vời!"; "Vì sao không thể chứ? Anh ấy là một nghệ sĩ piano quốc tế và anh ấy không hề bị cấm ở nước ngoài".

Trước đó, một số nhạc sĩ hàng đầu ở Trung Quốc thừa nhận rằng, có thể Lý Vân Địch đã mắc sai lầm nhưng xã hội nên có cái nhìn độ lượng, khoan dung hơn với một tài năng hiếm có. Bên cạnh đó, các chuyên gia pháp lý ở Trung Quốc cũng tranh luận về hành động cảnh sát Bắc Kinh có đi quá giới hạn hay không? Cụ thể, sau khi bắt Lý Vân Địch, cảnh sát Bắc Kinh đã công khai hình phạt hành chính của anh này trên trang mạng xã hội chính thức. Hành vi mua dâm bất hợp pháp ở Trung Quốc nhưng đây được coi là một vi phạm nhỏ, thường dẫn đến việc bị giam giữ tối đa 15 ngày.

Tờ People's Court Daily, tờ báo trực thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao ở Trung Quốc, ngay lập tức đưa ra những luận điểm dựa trên luật pháp. Trong một bài báo được xuất bản, họ cho biết, việc tiết lộ tên của Lý Vân Địch là hợp pháp. Luật pháp không cấm việc sử dụng tên của một cá nhân trong các thông cáo của cảnh sát và báo cáo tin tức vì nó được coi là "thông tin cá nhân không nhạy cảm".

Lý Vân Địch trở lại biểu diễn sau khi bị "phong sát" vì mua dâm. (Ảnh: IT).

"Là một nghệ sĩ piano nổi tiếng ở Trung Quốc, Lý Vân Địch là người của công chúng, hành vi của anh ấy có ảnh hưởng lớn đến xã hội, bao gồm cả giới trẻ. Vì lẽ đó, với tư cách là người nổi tiếng, anh ấy đáng phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ xã hội", bài báo viết.

Tại Trung Quốc, Lý Vân Địch đã bị "phong sát". Hiệp hội Nhạc sĩ Trung Quốc đã chấm dứt tư cách thành viên của Lý Vân Địch. Ngoài ra, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các thành viên tẩy chay nam nghệ sĩ này.

Lý Vân Địch đã bị cấm đăng bài trên Weibo và bị bãi nhiệm khỏi vai trò đại sứ du lịch chính thức của chính quyền thành phố Quảng Châu. Nhiều đối tác kinh doanh, bao gồm cả Nhạc viện Tứ Xuyên, nơi Lý Vân Địch là giáo sư đã loại anh ta khỏi danh sách nhà trường. Kênh truyền hình Mango TV xóa bỏ 7 tập đầu của chương trình truyền hình nổi tiếng có sự góp mặt của Lý Vân Địch - Call Me By Fire khỏi website chính thức.