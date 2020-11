Mai Thanh Hà động viên, trao quà cho các em học sinh sau vụ sạt lở Trà Leng

Những ngày qua, Mai Thanh Hà cùng MC Quyền Linh tham gia ghi hình cho chương trình Tiếp sức hồi sinh tại Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Tranh thủ khoảng thời gian đoàn nghỉ ngơi, nữ diễn viên đã tự mình vượt hơn 260km từ Huế vào tận Nam Trà My (Quảng Nam) để tìm gặp các em học sinh tại hai trường THPT Nam Trà My và THPT Dân tộc Nội trú Nam Trà My.



Mai Thanh Hà gặp trực tiếp và trao quà cho học sinh sau vụ sạt lở đau lòng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Mai Thanh Hà cho biết, Quảng Nam cũng chính là quê cha của cô. Chính vì thế, những ngày qua, khi đọc thông tin trên báo chí, cô không khỏi xót xa trước những khó khăn mà người dân quê mình phải hứng chịu do bão lũ. Đặc biệt, hoàn cảnh các em học sinh bị mất nhà, mất người thân khiến cô rất muốn làm việc gì đó để giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nữ diễn viên phim "Mẹ ghẻ" chia sẻ trên trang cá nhân: "Chiều qua là một ngày đầy cảm xúc của Hà, khi vượt quãng đường hơn 7 tiếng đồng hồ từ Huế vào đến Nam Trà My gặp các em, sau một đêm mất hết tất cả, nhà cửa và người thân... Hà luôn cập nhật tin tức của Quảng Nam, bởi đây là quê cha của Hà, đọc tin mà không khỏi xót lòng! Hà đã khựng người trước 1 bức ảnh được chia sẻ trên facebook cũng như báo chí, một cô bé với bộ quần áo lấm lem quỳ bên nấm mộ của cha mẹ... Thương không sao kể hết!".

Mai Thanh Hà trao học bổng cho học sinh ở huyện Nam Trà My.

Nữ diễn viên cho biết, những ngày qua cô đến miền Trung để quay chương trình Tiếp sức hồi sinh, một chương trình mang nhiều ý nghĩa. Phía ê-kíp sẽ đến trực tiếp bệnh viện và giúp những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn khi mắc phải trong người căn bệnh khó chữa trị...

"Sau khi hoàn thành chuyến công tác cùng chương trình Tiếp sức hồi sinh, Hà tranh thủ đến Huyện Nam Trà My và vào 2 ngôi trường THPT Dân Tộc Nội Trú Nam Trà My, trường THPT Nam Trà My. Hà gặp được cô bé trong bức ảnh đau lòng kia. Em Điệp - cô bé hiền lành, ít nói, ôm cứng Hà khi nghe động viên. Hà thấy được trong mắt em nỗi mất mát không gì bù đắp được, một sự mênh mông, trống trải khi mất đi người thân nhưng cái ôm của em khiến Hà tin rằng em sẽ là cô bé đầy nghị lực!", cô viết.

Nữ diễn viên còn chia sẻ: "Không chỉ em Điệp mà các em học sinh tại đây mỗi em một hoàn cảnh. Em mất nhà, em mất ba, em thì mất mẹ, mất người thân... Tất cả chỉ sau một đêm. Nghe chia sẻ của các em mà Hà phải cố gắng kiềm lòng của mình rất nhiều, để có thể động viên các em nhiều hơn, ôm các em chặt hơn.

Hiện tại, các em được thầy cô chăm sóc, bảo vệ và giữ an toàn tại trường nên mọi người yên tâm nhé! Chuyến đi này, Hà chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn cho các em về kinh tế nhưng Hà mong các em biết được rằng còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm, để các em hiểu rằng mình không hề đơn độc!".

Nữ diễn viên cảm động trước vòng ôm biết ơn của em Điệp.

Cho đến giờ, việc di chuyển tại đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một số đoạn bị sạt lở dù đã được các lực lượng chức năng tích cực sửa chữa. Cô và người bạn phải tranh thủ từng chút một để tránh cơn bão số 10 sắp tới có thể gây nguy hiểm đến việc di chuyển. Dẫu vậy, được gặp gỡ và trực tiếp trao những cái ôm, những món quà cho các em học sinh khiến cô quên hết mệt mỏi trong gần 14 tiếng đi và về.

Nữ diễn viên "Mẹ ghẻ" cho biết tại trường THPT Nam Trà My, cô được các thầy cô đón tiếp rất nhiệt tình. Tại đây, cô đã gặp gỡ, trò chuyện và tận tay trao quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị mất nhà, mất người thân trong vụ sạt lở vừa qua.

Đặc biệt, Mai Thanh Hà đã có dịp trò chuyện với em Nguyễn Thị Điệp - cô học trò từng khiến cô nhiều lần rơi nước mắt vì tấm ảnh quỳ bên mộ bố mẹ. Nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ nỗi mất mát cùng em, động viên em cố gắng học tập.

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú Nam Trà My, Mai Thanh Hà cũng đã gặp gỡ và trò chuyện cùng các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Nữ diễn viên cũng trao quà cho 4 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị mất người thân trong vụ sạt lở vừa qua, trong đó có hai em học sinh hiện đã trở lại trường học và hai em học sinh vẫn còn đang ở hiện trường tìm kiếm người thân.

Toàn bộ số tiền đều do Mai Thanh Hà tự xoay xở, không kêu gọi quyên góp. Cô cho biết: "Dịch bệnh, thiên tai, ai cũng gặp khó khăn. Hà chỉ mong có thể góp chút sức nhỏ bé của mình để giúp các em phần nào. Mong là sẽ có thêm nhiều những cánh tay, những tấm lòng đến với các em hơn nữa để các em vượt qua giai đoạn khó khăn này và cả về sau".