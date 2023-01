Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại chợ hoa Tết Mỹ Đình (Hà Nội), người dân đi thăm quan, mua sắm hoa, cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Quý Mão vẫn rất đông và sôi động. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các tiểu thương thì số lượng hoa, cây cảnh năm nay bán ra rất chậm, đặc biệt là mai vàng từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bến Tre chuyển ra.

"Năm nay khó khăn về kinh tế nên nhiều người phải thắt chặt chi tiêu, khách đến xem, hỏi giá rất nhiều nhưng đến khi quyết định mua thì họ lại đắn đo, không mua", anh Hoàng Thế Thắng, tiểu thương bán mai vàng tại chợ hoa Tết Mỹ Đình nói với Dân Việt.

Người dân Hà Nội thăm quan khu bày bán mai vàng tại chợ hoa Tết Mỹ Đình. Ảnh: Minh Ngọc

Anh Thắng cho biết, mua hơn 100 chậu mai vàng từ các nhà vườn ở Bến Tre, sau đó chuyển ra Hà Nội để bán dịp Tết nhưng đã hơn 10 ngày trôi qua, số lượng bán ra chưa được 20 chậu. Các chậu mai được bán ra đều có giá vài trăm nghìn, còn các chậu mai có giá trị từ 2 đến 6 triệu đồng thì vẫn đang ế khách.

"Mai vàng Bến Tre có đặc điểm từ 16 cánh trở xuống, cánh to, nụ vàng, nhìn rất bắt mắt nhưng đến nay vẫn chưa thu hút được nhiều người chơi cây", anh Thắng nói, đồng thời cho biết, nếu thị trường tiếp tục trầm lắng, tiêu thụ chậm như những ngày trước đó thì nguy cơ sẽ lỗ đến cả trăm triệu đồng.

Cây mai vàng Bến Tre tại gian hàng của anh Thắng đang được giao bán 6 triệu đồng. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng mới bán được 10 chậu mai vàng chuyển ra từ Bình Định, anh Nguyễn Quốc Đạt (đến từ tỉnh Bình Định) chia sẻ: "Gia đình tôi có truyền thống trồng mai nhiều năm. Năm nay, tôi kết hợp cùng một số anh em ngoài Bắc vận chuyển hơn 100 chậu mai ra Hà Nội để bán, thế nhưng đến nay mới bán được 10 chậu. Sức mua năm nay rất chậm".

Anh Đạt cho biết thêm, năm nay chi phí đầu vào như phân bón, nhân công, chi phí vận chuyển cao, trong khi sức mua dịp Tết năm nay giảm mạnh nên nhà vườn đang phải đối mặt với tình cảnh thua lỗ.

Anh Đạt đang rất lo lắng vì cận Tết rồi mà thị trường tiêu thụ mai vẫn rất chậm. Ảnh: Minh Ngọc

Hiện nay, gian hàng của anh Đạt đang bày bán các chậu mai quắn. Anh Đạt cho hay, mai quắn thuộc dạng mai đột biến. Về chăm sóc không khác các giống mai bình thường nhưng có đặc điểm nhánh ra luôn quắn lại, cho nên khi chăm sóc phải kéo nhánh ra, lá to quắn lại rất lạ.

Về hoa, mai quắn có khả năng ra hoa từ 5-8 cánh, cánh khít không có kẻ hở, nở xòe to, 5 cánh cong cong trở lên như lòng thuyền, ngoài đầu hơi đo đỏ, khá đẹp, nhụy cái to rất dài.

Theo anh Đạt, mặc dù các chậu mai quắn có thế độc, lạ, khi nở hoa rất đẹp và các chậu mai đều có tuổi đời từ 10 đến 20 năm nhưng vẫn không hút được khách đến mua.

"Nếu tình hình thị trường những ngày tới tiếp tục ảm đạm thì chúng tôi lỗ méo mặt", anh Đạt nói.

Các chậu mai quắn có giá từ 10 đến 25 triệu đồng tại gian hàng của anh Đạt vẫn không thu hút được nhiều khách hàng đến mua. Ảnh: Minh Ngọc

Anh Nguyễn Văn Toàn, một thương lái từ Bình Định chia sẻ: "Năm ngoái tôi nhập khoảng gần 200 gốc mai vàng từ Bình Định ra Thủ đô, được mọi người quan tâm ủng hộ nên bán hết sạch".

"Năm nay, tôi nhập ra nhiều hơn so với năm trước, nhưng năm nay sức mua giảm mạnh nên từ hôm tôi chuyển ra đây cũng đã được chục ngày rồi mà số lượng bán ra rất ít. Mong còn vài hôm nữa bán hết để về ăn tết với cùng với gia đình”, anh Toàn nói.

Chậu mai quắn có giá hàng chục triệu đồng được bày bán tại chợ hoa Tết Mỹ Đình. Ảnh: Minh Ngọc

Khu bày bán mai quắn của anh Đạt tại chợ hoa Tết Mỹ Đình. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng là người nhập mai vàng từ Bình Định ra Hà Nội bán ở chợ hoa Tết Mỹ Đình, anh Mỹ cho hay, anh đã chuyển gần 100 gốc mai được gần 20 ngày, anh thuê xe chở từ Bình Định ra Hà Nội hết trên 30 triệu đồng tiền phí, chưa kể chi phí thuê mặt bằng bán hàng.

May là nhiệt độ của Hà Nội đang lạnh hơn so với thời tiết trong Bình Định khoảng gần 10 độ nên hoa mai lâu nở hơn so với thời tiết nắng ấm, vào đúng ngày Tết là mai sẽ bung nụ nở đẹp.

Năm nay thị trường tiêu thụ hoa mai rất chậm nên nhiều tiểu thương đang rất lo lắng vì không bán được hàng. Ảnh: Minh Ngọc