Mang Ford Ranger đi rửa hôm sau thấy vứt ở bãi rác: Hai bên thương lượng bồi thường dân sự

Liên quan đến vụ mang Ford Ranger đi rửa, hôm sau thấy xe vứt ngoài bãi rác, anh Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) chủ gara rửa xe cho hay, hiện anh và chủ xe đã thống nhất phương án đền bù thiệt hại.



Mang chiếc Ford Ranger đi rửa, hôm sau xe được tìm thấy ở bãi rác trong tình trạng hư hỏng.

Theo đó, chủ xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger đồng ý để phía anh Yên chịu chi phí sửa chữa. Sau khi thống nhất được phương án, anh Yên cũng đang tìm mua đồ phụ tùng để thay thế, sửa chữa cho chiếc xe đó. Theo ước tính của anh Yên, chi phí sửa chữa khoảng 15-17 triệu đồng.

Về phần nhân viên lái chiếc xe đi, anh Yên cho biết, đó là L.X.Q. (SN 2007, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An). L.X.Q là một người cháu của anh Yên, đã nghỉ học. Do bố mẹ đang ở nước ngoài nên gửi Q đến gara của anh Yên ăn ở và làm việc phụ các nhân viên khác được khoảng 2 tháng nay. Sau khi làm việc với cơ quan công an, L.X.Q đã trở về quê.

Hiện tại gara nhận rửa xe sẽ chịu chi phí sửa chữa chiếc Ford Ranger. Anh Yên cũng đang tìm mua phụ tùng để sửa chữa chiếc xe cho khách.

Khoảng 0h sáng 17/4, L.X.Q tự ý mở ngăn kéo lấy chìa khóa ô tô của khách và lấy xe đi ra ngoài. Sau sự việc, anh Yên có hỏi thì Q trả lời là lấy xe đi lòng vòng, sau đó không nhớ đường về nhà. Khi đi vào một ngõ nhỏ, xe đụng chạm vào đâu Q cũng không nhớ rõ.

Anh Yên cho rằng, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Ngay sau khi vụ việc xảy, anh rất hợp tác và mong muốn khắc phục sự cố vì không muốn ảnh hưởng đến uy tín và chuyện làm ăn của gara.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, một người đưa xe ô tô đến một gara để rửa xe. Vì đã muộn nên để chiếc xe lại, đến sáng hôm sau quay lại lấy thì không thấy chiếc Ford Ranger đâu. Kiểm tra camera thì phát hiện nhân viên của gara rửa xe đã lái chiếc Ford Ranger đi. Qúa trình tìm kiếm, chủ xe phát hiện chiếc Ford Ranger ở bãi rác với tình trạng nổ lốp, móp quanh xe.