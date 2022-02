Vi Văn Dằn khai nhận tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 23/2, Vi Văn Dằn đã chặn xe của một người dân trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát và tự xưng là cán bộ Công an huyện Mường Lát để yêu cầu kiểm tra người này. Sau khi dùng lời lẽ đe dọa, Dằn buộc người này phải đưa cho mình số tiền 500 nghìn đồng mới bỏ qua.

Sau khi đưa tiền, thấy nghi ngờ, người dân này đã giữ xe của đối tượng vào báo cho Công an xã Pù Nhi. Biết bị lộ, Dằn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được lực lượng công an tuyên truyền, vận động, Dằn đã đến Công an xã Pù Nhi xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vi Văn Dằn khai nhận việc mạo danh công an để cưỡng đoạt tài sản: Sau khi từ Sơn La sang Mường Lát chơi, lúc trở về thì xe hết xăng. Để có tiền về nhà, Dằn đã nghĩ ra cách giả mạo cán bộ công an để đe dọa, cưỡng ép người đi đường phải đưa tiền cho mình. Khi đón được một người dân đi đường, Dằn rút chứng minh nhân dân và nói mình là cán bộ Công an huyện để đe doạ và cưỡng đoạt tiền của người này.