Bị "tóm" khi đang mang xe máy vừa trộm đi cầm đồ

Khoảng 18h20 ngày 24/2, Phòng CSGT - Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo tố giác của anh Hồ Thành Dự (45 tuổi), trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về việc bị mất trộm chiếc xe mô tô biển số 67D1 - 6841, nhãn hiệu Honda, số loại Future X, màu đen tại khu vực xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bảo Ngân đang mang chiếc xe vừa trộm được đi cầm tại tiệm cầm đồ. (Ảnh: CTV)

Ngay sau đó, Thượng tá Đoàn Thanh Tâm - Trưởng phòng CSGT - chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng người bị hại tiến hành truy đuổi đối tượng theo dấu vết định vị của xe mô tô 67D1-6841.

Khi đến khu vực khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên thì phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Ngân (24 tuổi, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang mang chiếc xe mô tô của anh Dự đi cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Long Xuyên.

Lực lượng CSGT tiến hành bắt quả tang đối tượng tại tiệm cầm đồ.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục làm rõ.