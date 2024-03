Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo

Theo thông cáo, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Huỳnh Chí Linh (SN 1997, trú ấp Lung Xình, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Mậu Văn (SN 1985, trú thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Một cuộc họp báo của UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh minh họa: PV



Trong vụ án trên, các cá nhân đã mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp. Vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát hiện và chủ động chuyển thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xác minh, làm rõ và đến nay đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành các hoạt động điều tra hành vi phạm tội của các bị can và làm rõ sai phạm, trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc phải liên hệ trực tiếp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.