Theo tính toán gần đây của tờ The Economist, mỗi năm dịp Giáng sinh về, nữ ca sĩ Mariah Carey có thể thu về khoảng 2,5 triệu USD tiền bản quyền nhờ bài hát "All I Want For Christmas is You". Thậm chí tờ New York Post còn cho rằng, con số này có thể lên tới 3 triệu USD. Nếu tính tất cả lợi nhuận, trang American Songwriter cho biết, bản "hit" của Mariah Carey thu về 6,1 triệu USD mỗi kỳ Giáng sinh nhờ tiền bản quyền và doanh thu nhạc số.

Năm nay, không ngoài dự đoán, ca khúc trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngày 12/12, đứng vững suốt hai tuần qua, nâng tổng số tuần đứng đầu của bài hát lên 10 tuần. Thành tích giúp Mariah Carey trở thành nữ ca sĩ duy nhất sở hữu ba ca khúc có 10 tuần đứng đầu Hot 100 trở lên.

Mariah Carey kiếm được 3 triệu USD mỗi đợt Giáng sinh về

(Ảnh: ST)

Ngoài ra, diva này còn nhận được 60 triệu USD tiền bản quyền khi bài hát được phát hành lần đầu tiên cách đây gần ba thập kỷ vào năm 1994. Ca khúc nổi tiếng này xuất hiện trong album phòng thu thứ tư của cô mang tên Merry Christmas, bài hát đã trở thành một "hit" toàn thế giới và đứng đầu bảng xếp hạng ở 26 quốc gia.

Kể từ khi được đăng lên kênh YouTube chính thức của Mariah Carey vào năm 2009, video của bài hát đã được xem 748 triệu lần. Mặc dù có thể sẽ mất vài năm nữa để đạt được mốc một tỷ lượt xem, nhưng nên nhớ rằng phần lớn lượt xem chỉ giới hạn trong mùa lễ hội – trong khi video âm nhạc hàng đầu của YouTube như "November Rain" của Guns N' Roses được nghe quanh năm.

"All I Want For Christmas is You" là một trong những bài hát pop Giáng sinh hiện đại được cover nhiều nhất. Năm 2011, Mariah Carey thậm chí còn thu âm lại bài hát song ca với Justin Bieber cho album "Under the Mistletoe" của nam ca sĩ.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Michael Bublé đã phát hành phiên bản ca khúc này của riêng mình vào tháng 11/2011. Đây là đĩa đơn chính trong album Giáng sinh của Michael Bublé trong khi các nghệ sĩ danh tiếng như Olivia Olson, PJ Morton, Dolly Parton/Jimmy Fallon và Ceelo Green cũng từng hát ca khúc này.

Tìm kiếm trên dịch vụ chia sẻ video YouTube cũng sẽ đưa ra hàng chục màn trình diễn giai điệu khác của các nghệ sĩ bao gồm Fifth Harmony, Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato và My Chemical Romance.

Một phiên bản ca khúc này của người dẫn chương trình "The Late Late Show" là James Corden và Mariah Carey cũng đã được xem hơn 53 triệu lần kể từ khi được đăng vào năm 2016.

Mariah Carey (sinh năm 1970) giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô có nhiều bản "hit" kinh điển như: "Without You", "Hero", "My All", "Always Be My Baby", "Vision of Love"... Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme" dành cho những người có giọng cao nhất thế giới.