Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15, Do Joon bình tĩnh vượt qua nhiều trở ngại trên "đường đua" trở thành người đứng đầu Tập đoàn Soonyang. Cháu trai út của Chủ tịch Jin thành công thu mua Thẻ Soonyang với điều kiện Nhà Xanh sẽ chịu trách niệm về chế độ điều chỉnh nợ, nạn tín dụng. Do Joon cũng chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của C&T Soonyang.

Tuy nhiên, biến cố ập đến với Do Joon khi có lệnh bắt khẩn cấp vì bị nghi can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử. Do Joon có cuộc trò chuyện với Seo Min Young nhưng với vai trò công tố viên và kẻ tình nghi của sự việc này. Trước sự chất vấn của người yêu, Do Joon vô cùng bình tĩnh trong khi Min Young ráo riết điều tra vì nghĩ rằng rất có thể đây là một cái bẫy.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15: Do Joon mong Min Young hãy hiểu cho mình. (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15 khép lại với kết cục những người quyền lực nhà họ Jin đều bị "sờ gáy". Nữ công tố viên Min Young nhận ra tất cả sự việc này đều nằm trong kế hoạch của Do Joon. Giữa phòng thẩm vấn, Do Joon đề nghị quay lại với Min Young và cam kết rằng bản thân không bao giờ trở nên xấu xa. Do Joon mong Min Young hiểu anh và cả hai có thể quay lại sau hàng loạt biến cố, hiểu lầm.

Những tưởng Do Joon và Min Young sẽ gặp nhau và bắt đầu lại chuyện tình cảm ngọt ngào thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Trong khoảnh khắc sinh tử, Do Joon nhận ra không thể thay đổi số phận. Do Joon bàng hoàng khi kẻ liên quan vụ tai nạn lại chính là Yoon Hyun Woo - nhân vật Jin Do Joon ở kiếp trước (cùng do Song Joong Ki đóng).

"Không hề có ngoại lệ nào cả. Việc xảy ra ở đời trước thì cũng sẽ xảy ra ở đời này. Và điều nữa, người giết mình... lại chính là mình", Do Joon nhận định.

Do Joon nhìn thấy hung thủ chính là Hyun Woo. (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập cuối: Song Joong Ki liệu có "lội ngược dòng", thoát khỏi bi kịch?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập cuối lên sóng vào tối nay (25/12) thu hút sự quan tâm của khán giả với những tình tiết hấp dẫn. Bởi vì sau vụ tai nạn giao thông, người xem không khỏi tò mò về số phận của nhân vật Do Joon và Yoon Hyun Woo. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả đưa ra dự đoán về kết phim Cậu út nhà tài phiệt khi nhà sản xuất giữ kín hình ảnh, thông tin về tập cuối bộ phim này.

"Mở đầu phim Cậu út nhà tài phiệt tập 16 sẽ là cảnh Do Joon với loạt câu hỏi: Đây là đâu? Tôi đã chết hay chưa?... Cuối cùng, Do Joon có lẽ sẽ giống mẹ ruột ở kiếp trước là chấp nhận cái chết dù đã cố gắng thay đổi định mệnh", khán giả có nickname C.Đ dự đoán.

"Việc tôi cần làm ở đời này là tìm hiểu ý nghĩa của việc mình tái sinh trong thân xác Do Joon" và luật nhân quả cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Hyun Woo kiếp trước có lẽ đã nhận tiền và sát hại Do Joon mà kẻ đứng sau lại không cho Hyun Woo biết bất cứ thông tin gì về Do Joon. Có thể sau khi sát hại Do Joon, Hyun Woo đã cố gắng quên đi quá khứ, dẫn đến việc anh không thể nhớ ra là có sự tồn tại của Do Joon trong gia đình tài phiệt. Và ý nghĩa của việc tái sinh là để Hyun Woo trả nợ cho Do Joon bằng cách trả thù gia đình tài phiệt. Sau cùng, Do Joon nếm trải cảm giác đau đớn nhất là bị chính bản thân kiếp trước giết mình", khán giả có nickname T.Q đưa ra ý kiến.

Liệu Do Joon có "lội ngược dòng, thoát khỏi cái kết bi kịch trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập cuối? Chuyện tình cảm giữa Do Joon và Min Young sẽ đi về đâu?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập cuối trên kênh JTBC vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).