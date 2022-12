Trong số tất cả những điều bất ngờ mà "Alice in Borderland" phần 2 của Netflix dành cho người xem, có thể khẳng định rằng, nhân vật Kyuma (Tomohisa Yamashita), còn được gọi là "K tép" xuất hiện trong tình trạng không mảnh vải khiến khán giả "sốc". Đây là thử thách đầu tiên mà nhân vật chính Arisu (Kento Yamazaki) và Usagi (Tao Tsuchiya) đương đầu. Kyuma trần truồng trong suốt thời gian lên hình trong phần 2 của loạt phim ăn khách.

Mặc dù chủ nghĩa khỏa thân là một triết lý có thật, nhưng trong thế giới thực, những người theo chủ nghĩa khỏa thân chỉ xuất hiện ở những khu vực hạn chế, được phép thực hiện điều đó (thường là tại các bãi biển và bên trong nhà riêng). Tuy nhiên, một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn vẫn là một cú sốc đối với hầu hết chúng ta, và việc phải liên tục nhìn thấy một người khỏa thân trên truyền hình có thể khiến người xem không thoải mái. Điều này đặc biệt đúng đối với khán giả Nhật Bản, bởi đây là đất nước khá "bảo thủ" trong chuyện thuần phong, mỹ tục.

Vì sao nhân vật "Alice in Borderland" phần 2 luôn trong tình trạng khỏa thân? (Ảnh: Netflix).

Đối với Kyuma, khỏa thân là "chốt chặn" cuối cùng cần cởi bỏ

Lý do đầu tiên khiến Kyuma luôn khỏa thân là vì anh đã ở Borderland lâu hơn những người chơi mới. Bởi vậy, nhân vật này hiểu rằng mình đang sống trong một thế giới nơi các quy tắc xã hội không còn được áp dụng. Anh có thể làm những gì mình muốn và mặc quần áo — hoặc cởi quần áo — tùy thích, và không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ thứ gì. Trong một thế giới hoàn toàn khác với thực tại, khán giả bất ngờ khi không có nhiều nhân vật ngang nhiên phớt lờ các luật lệ xã hội từ thế giới cũ.

Lý do thứ hai, việc Kyuma không mặc quần áo giúp nhấn mạnh triết lý của nhân vật. Trước khi họ chuẩn bị chơi trò chơi "cộng sinh", Kyuma và Arisu có một cuộc trò chuyện về "thế giới thực", trong đó Kyuma đặt câu hỏi về niềm tin của Arisu rằng thành phố Tokyo, nơi anh từng sống liệu có thật hay không. Kyuma nói rằng Borderland tiết lộ bản chất thực sự của con người, và do đó, nó có thể được coi là thực hơn rất nhiều so với thế giới mà họ đã bỏ lại phía sau.

Kyuma cũng nhận xét rằng xã hội bị ràng buộc bởi các quy tắc khiến chúng ta phải đeo mặt nạ giả tạo, điều này thường ngăn cản con người với sự trung thực thật sự. Ở Borderland, không có gì là không thể thay đổi và bạn hoàn toàn có thể phơi bày bản thân. Điều này lý giải vì sao Kyuma luôn trong tình trạng khỏa thân, bởi anh luôn sống với phần thật nhất của chính mình. Theo Kyuma, chỉ bằng cách nhìn thẳng vào cái chết, bạn mới có thể thực sự bộc lộ con người thật của mình, và đó là lý do tại sao anh ấy thích sống ở Borderland.

Niềm tin của Kyuma cuối cùng cũng khiến anh trở thành một trong những công dân "hợp lý" nhất tại Borderland. Vì anh tin rằng bên trong đấu trường của mình, mọi người đều bình đẳng, điều đó cho thấy rằng đội của anh ấy luôn cố gắng tìm cách chiến đấu công bằng bên trong các quy tắc đầy giả trá tại Borderland. Kyuma đưa ra các quy tắc trong trò chơi của mình một cách rõ ràng, đội của anh không hề bất khả chiến bại, trái ngược với đấu trường khác, người chơi luôn nhận phần thiệt thòi so với chủ nhà.

Phần 2 của "Alice in Borderland" có nhiều thay đổi so với phần 1, đặc biệt là các trận đấu trí. Trong phần 2, có chỗ cho những trò chơi hoàn toàn dựa trên thể chất, nhưng cũng có trò chơi khác mà người chơi chỉ cần suy nghĩ và hầu như không di chuyển. Điều này khiến các tập phim mới trở nên ly kỳ hơn.