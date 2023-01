Những bộ phim đề tài siêu anh hùng là "miếng bánh ngọt ngào" của Marvel Studios. Không chỉ mang lại danh tiếng, số tiền doanh thu còn khiến cho nhiều hãng phim khác phải mơ ước. Tuy vậy, mới đây, thông tin về tiền lương mà Marvel trả cho các nghệ sĩ VFX bị tố cáo là "cực thấp". So với tiêu chuẩn của ngành này, số tiền mà các nghệ sĩ được "ông lớn" trong ngành truyện tranh trả thấp hơn 20%.

Theo Vulture, Marvel Studios được những người trong ngành VFX "kỳ thị" khi trả cho các nghệ sĩ ít hơn 20% so với các công ty khác. Một nghệ sĩ giấu tên ước tính rằng, họ đang hoàn thành khối lượng công việc gấp bốn lần con số mà họ đang được trả thù lao. "Ngay khi tôi giao tên phim đã được chỉnh sửa. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với hãng này", người này nói.

Marvel bị chỉ trích vì ngược đãi nghệ sĩ VFX

Marvel bị chỉ trích vì ngược đãi nghệ sĩ VFX. (Ảnh: IT).

Ngành công nghiệp VFX nổi tiếng là làm việc quá sức và thiếu nhân lực, nhiều người coi Marvel là nhân tố chính gây ra vấn đề này. Chi nhánh VFX của IATSE (Liên minh quốc tế của nhân viên sân khấu) cho biết, hãng phim chuyên về siêu anh hùng này thường thuê một nghệ sĩ để làm công việc mà các hãng phim khác sẽ thuê ba người. Đây không phải là lần đầu tiên Marvel bị chỉ trích vì cách đối xử với các nghệ sĩ VFX.

Vào tháng 7/2022, Dhruv Govil, một nghệ sĩ VFX từng làm việc cho dự án "Guardians of the Galaxy" và "Spider-Man: Homecoming" của Marvel bày tỏ sự không hài lòng tột độ với công ty. "Làm việc trên các bộ phim của Marvel là điều đã thúc đẩy tôi rời khỏi ngành VFX. Họ (Marvel - PV) là một khách hàng tồi tệ, tôi đã chứng kiến quá nhiều đồng nghiệp suy sụp sau khi làm việc quá sức, trong khi Marvel thắt chặt hầu bao", Govil nói.

Để đối phó với những phản ứng dữ dội ngày càng tăng, Marvel đang cân nhắc tạo ra ngôi nhà VFX của riêng mình. Hãng phim đã không bình luận về diễn tiến của quyết định này, cũng như không giải quyết công khai các khiếu nại chống lại nó cho đến nay. Tuy nhiên, vào tháng 7/2022, đạo diễn Taika Waititi và ngôi sao Tessa Thompson tỏ ra giễu cợt chất lượng hiệu ứng hình ảnh (VFX) của "Thor: Love and Thunder" khiến cộng đồng fan chỉ trích Marvel ngày càng nặng nề.

Trong khi nhiều nghệ sĩ VFX đã viện dẫn các vấn đề của họ với Marvel, hãng phim không phải là hãng duy nhất nhận được những lời nhận định tiêu cực trong ngành. Logan Preshaw, nghệ sĩ ý tưởng của "Avatar: The Way of Water" gần đây đã chỉ trích Weta Workshop, một trong nhiều nhà VFX đứng sau bộ phim, với lý do trả lương thấp và đối xử thiếu tôn trọng. "Tôi đã làm việc trên "Avatar 2". Tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi không thích thú gì khi Weta Workshop trả ít ỏi cho các nghệ sĩ của mình như thế nào", anh đã lên tiếng vào tháng 12/ 2022.

Preshaw giải thích thêm: "Là một họa sĩ ý tưởng, tôi được trả mức lương tối thiểu hiện tại. Mức lương bị cắt giảm 10 USD/giờ so với khi tôi làm chính trong các chương trình hoạt hình hoạt hình. Khi tôi yêu cầu trả thêm sau 8 tháng làm việc, trích dẫn mức lương và kinh nghiệm của công việc trước đây của tôi, nó đã được tăng lên 23 USD. 3 tháng sau đó, tôi rời đi". Preshaw chia sẻ rằng, các vấn đề của anh chỉ nằm ở Weta Workshop chứ không phải James Cameron, 20th Century Studios hay toàn bộ quá trình sản xuất của bộ phim.