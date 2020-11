Masan chính thức hoàn tất thương vụ góp vốn 613 tỷ đồng vào 3F VIỆT để bước chân vào thị trường chế biến thịt gà

VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3F VIỆT:

Công ty Cổ phần 3F VIỆT được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2014, là môt trong những công ty đầu tiên của người Việt triển khai mô hình FEED – FARM – FOOD để hiện thực hóa ý tưởng "từ trang trại đến bàn ăn".

3F VIỆT được sinh ra với sứ mệnh "Sáng tạo những giá trị dinh dưỡng độc đáo có nguồn gốc đạm động vật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng". Sản phẩm của 3F VIỆT hoàn toàn không tồn dư chất kháng sinh, không có hormone tăng trưởng, luôn đảm bảo yếu tố sạch, an toàn, và hơn thế nữa, sản phẩm thực phẩm của 3F VIỆT còn được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sự phát triển cơ thể và trí não như DHA, các loại vitamin, Omega 3, 6, 9 và khoáng chất.

VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Là 1 công ty thành viên của Tập đoàn Masan, Masan MEATLife là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam áp dụng nền tảng 3F "từ trang trại đến bàn ăn" với chuỗi giá trị tích hợp, nhằm cung cấp các sản phẩm thịt có thương hiệu, đảm bảo vệ sinh, truy xuất được nguồn gốc và giá cả hợp lý. Khởi đầu là một công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam với sản phẩm "BioZeem" - thương hiệu thức ăn chăn nuôi dẫn đầu về hiệu suất, MML đã mở rộng sang ngành kinh doanh thịt có thương hiệu theo mô hình hàng tiêu dùng. MML là công ty đầu tiên tại Việt Nam ra mắt thành công thương hiệu thịt mát "MEATDeli" theo công nghệ chế biến đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.

Với khát khao "MEATLife for a better life", Masan MEATLife mang đến các sản phẩm thịt tươi ngon, an toàn với giá cả hợp lý cho hàng triệu gia đình Việt Nam, thực hiện sứ mệnh nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.