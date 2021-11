Masan Group được công nhận là DN có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng DN Xuất sắc và Bền vững Châu Á 2021

Hạng mục "Sáng kiến vì Cộng đồng" được trao cho các tổ chức đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng thông qua các sáng kiến và cách tiếp cận đa dạng.

ACES là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp bền vững và tiên phong tại Châu Á, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến cộng đồng. Các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên sức tăng trưởng, nhân lực, mức độ sáng tạo, tầm ảnh hưởng của thương hiệu tại Châu Á và mức độ cam kết đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

Kể từ khi công bố lần đầu tiên vào năm 2014, ACES đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại Châu Á. Trong năm thứ 8 được tổ chức, ACES đã bình chọn 154 cá nhân và đơn vị vào vòng chung kết trong số 420 đề cử từ 15 quốc gia trong khu vực.

Masan Group được vinh danh là doanh nghiệp có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards

Bà Shanggari B. – Tổng Giám Đốc Mors Group – Đơn vị tổ chức giải thưởng cho biết: "Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn tại nhiều nước Châu Á trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm và các giải pháp hỗ trợ nhanh chóng, thiết thực của Masan Group đã khẳng định các cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh."

Masan áp dụng mô hình "Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm" trong tất cả các lĩnh vực hoạt động với mục tiêu giúp gần 100 triệu người Việt Nam chi trả ít hơn cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời mang đến trải nghiệm tiêu dùng vượt trội với nhiều dịch vụ tiện ích và sản phẩm cao cấp hơn. Đó chính là cách Tập đoàn Tiêu dùng – Bán lẻ này hiện thực hóa triết lý "Doing well by doing good".

Nỗ lực đóng góp vì cộng đồng

Từ đầu năm 2020 cho đến nay, Tập đoàn Masan đã đóng góp hơn 270 tỉ đồng vào các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Trong "cuộc chiến" chống dịch COVID-19 của cả nước, Tập đoàn đã ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau, từ trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho đến nhu yếu phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, cơ quan ban ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ và các tuyến đầu chống dịch, cùng các bệnh nhân F0…

Masan cũng đã trao tặng 150.000 hộp/chai sữa trị giá 1 tỉ đồng cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại 16 bệnh viện trên địa bàn thành phố TP.HCM. Nhiều sản phẩm thiết yếu như sữa, mì OMACHI, KOKOMI, thịt MEATDeli… cũng được ủng hộ trực tiếp đến các chốt kiểm soát dịch, đồn biên phòng, bệnh viện và các khu cách ly y tế để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Đầu tháng 9-2021, Masan tổ chức chương trình "VinMart tiếp sức tuyến đầu chống dịch" trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 16 tỷ đồng đến 312 xã/phường/thị trấn thuộc TP.HCM.

Đặc biệt, trong 2 tháng cao điểm, tháng 7 và tháng 8, Tập đoàn Masan đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế lên tới 50 tỉ đồng đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Bình Tân, Bệnh viện Gò Vấp, Sở Y tế Bình Dương, Hậu Giang, Long An, Hải Dương, Bệnh viện E Hà Nội…

Nước thải của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (công ty thành viên của Masan) được xử lý bằng phương pháp sinh học và tái sử dụng 90%

Duy trì ổn định cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân

Cùng với các hoạt động thiện nguyện kể trên, Tập đoàn Masan còn là một trong những doanh nghiệp Việt đã và đang nỗ lực từng ngày để duy trì ổn định chuỗi cung ứng hàng thiết yếu toàn diện từ khâu sản xuất đến hệ thống phân phối bán lẻ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Tập đoàn Masan đã dốc toàn lực để duy trì hoạt động của hàng chục nhà máy và trang trại chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn tại hầu hết các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước và nỗ lực điều phối vận hành hệ thống phân phối, bán lẻ với gần 2.500 siêu thị và cửa hàng bán lẻ VinMart/VinMart+, phối hợp với hơn 300.000 điểm bán lẻ truyền thống để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, nhất là người dân trong vùng dịch.

Masan hiện đang sở hữu 14 nông trại WinEco công nghệ cao

Đồng thời, doanh nghiệp cũng luôn chủ động, sáng tạo và linh hoạt đề xuất với Chính phủ, bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương các giải pháp hữu ích trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất an toàn.