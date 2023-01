MC Thành Trung bật mí câu chuyện đặc biệt nhân dịp sinh nhật tuổi 40

MC Thành Trung vừa chào đón sinh nhật tuổi 40. Cũng trong ngày đặc biệt này, lần đầu tiên nam MC chia sẻ câu chuyện đặc biệt về hành trình anh có mặt trên đời. Trên trang cá nhân, MC Thành Trung viết:

"Mỗi người có mặt trên đời này đều có lý do và một hành trình đặc biệt của riêng mình. Trước khi mẹ mất mấy tháng, tôi vẫn hay nằm nói chuyện với mẹ và trong đó có câu chuyện mẹ kể về việc ba mẹ có tôi. Trước tôi, gia đình đã có 3 anh chị, chị trên tôi mới được hơn 1 tuổi thì mẹ biết là có thêm tôi.

MC Thành Trung chia sẻ câu chuyện đặc biệt về hành trình ra đời của mình. (Ảnh: FBNV)

Nam MC chia sẻ, ban đầu mẹ anh không hề biết sự tồn tại của anh trong bụng. Khi về thăm quê nội ở Quảng Ngãi, bà không may trượt chân ngã lăn mười mấy vòng từ đồi cát xuống biển. Nhưng thật may mắn vì một lý do nào đó mà Thành Trung vẫn còn nguyên trong bụng mẹ.

Cho đến khi mẹ anh ra Hà Nội đi làm và đi kiểm tra sức khỏe, bà mới biết sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, mẹ của MC Thành Trung lại khóc hết nước mắt vì đủ mọi áp lực và lo lắng khi có thêm anh. Xã hội thời bao cấp khó khăn, nhà lại đông con, bà lo chồng vất vả và các con thiệt thòi, thế nên mẹ đã đưa ra quyết định đầy khó khăn.

MC Thành Trung kể: "Lần 1: Ngồi cả buổi chiều khóc, đến cuối giờ chiều mẹ tôi vào gặp bác sĩ và đưa ra quyết định của mình. Bác sĩ hôm đó gật gù và nói với mẹ tôi: "Tôi hiểu và sẽ giúp đỡ chị nhưng mai chị quay lại nhé, vì bây giờ cuối ngày rồi mà tay tôi làm hôm nay cảm giác không được tốt".

Mẹ tôi ra về và khóc tiếp trong 1 tuần, rồi đến tuần tiếp theo đã quay lại gặp bác sĩ.

Lần 2: Mẹ tôi leo lên bàn thì bỗng "bụp". Bác sĩ nhìn lên đèn và ngó xuống nói với mẹ tôi: "Mất điện rồi chị ạ!". Mẹ tôi lại ra về, mấy ngày sau quay lại.

Lần 3: Mẹ tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật thì có tiếng xôn xao ngoài phòng mổ và ba tôi đã xuất hiện như một người hùng nói với mẹ tôi rằng: "Bà cứ để nó đấy, bà không nuôi được để tôi nuôi hoặc tôi gửi nó về quê".

Thật may là đã có người mách với ba tôi là mẹ đang có tôi ở trong bụng và cũng thật may là sau này ba đã không gửi tôi về quê.

Sau đó vài tháng, vào ngày 27/1/1983 ( tức 14/12/1982 Âm lịch) tôi đã có mặt trên cuộc đời này và có tên là Võ Thành Trung".

Thành Trung góp mặt trong chương trình Táo Quân 2023. Anh có gia đình hạnh phúc ở tuổi 40. (Ảnh: FBNV)

MC Thành Trung cho biết, từ nhỏ anh đã luôn vui vẻ và yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Chắc cũng bởi sinh ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo mà cho đến khi trưởng thành anh luôn luôn lạc quan và hăm hở trong mọi việc. Nam MC cho biết, anh đã rất may mắn khi được có mặt trên cuộc đời này.

Cuối câu chuyện dài của mình, MC Thành Trung gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và những người thân năm đó đã kịp thời báo tin cho ba anh để anh có cơ hội hiện diện trên cuộc đời này.

"Con biết ơn ba vì đã cho con cơ hội hiện diện trong cuộc sống này. Con biết ơn mẹ vì đã chịu nhiều vất vả nuôi anh chị em con lớn khôn. Cháu xin được tri ân công đức của cô, dì, chú, bác nào đó, năm đó đã mách với ba cháu về việc mẹ cháu đang có cháu.

Con biết ơn Trời đất, Tổ tiên, Phật pháp cùng tất cả đã cho con có được cuộc sống, thân, tâm, trí tuệ như hôm nay. Thật hạnh phúc khi hôm nay con đã có mặt trên cuộc đời này tròn 40 năm", MC Thành Trung viết.

MC Thành Trung làm cha của cặp song sinh vô cùng đáng yêu. (Ảnh: FBNV)

Điều ít biết về MC Thành Trung

MC Thành Trung được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trên các sân khấu kịch, hài cuối tuần, cuối năm. Có lẽ không nhiều người biết Thành Trung từng là vận động viên karate. Không chỉ am hiểu về bộ môn võ thuật này, Thành Trung còn là một tay đấu chuyên nghiệp. Nam MC từng giành được huy chương Bạc toàn quốc, tham gia thi đấu nhiều lần trong đội CAND và đạt được huy chương danh dự. Nam MC đã có đến 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, vì theo mong muốn gia đình và cũng yêu thích diễn xuất nên Thành Trung đã tạm gác sự nghiệp võ thuật sang một bên. Với lối diễn tự nhiên, chân thực và sinh động, Thành Trung nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả. Sau một vài biến cố, Thành Trung quyết định thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn. Vai trò mới anh chàng lựa chọn chính là MC truyền hình.

Bước vào độ tuổi trung niên nhưng nam MC vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung. Xuất phát điểm là diễn viên hài nên nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ, mang lại cảm giác thoải mái, tràn đầy năng lượng.