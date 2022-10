Mê Linh dự kiến thu ngân sách 1.450 tỷ đồng trong năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".



Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh, trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Hồng Hải – Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Mê Linh trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Thanh Tuyền.

Đảng ủy Quân sự huyện đã kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực.

Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Huyện duy trì lực lượng dân quân tự vệ trong độ tuổi chiếm 2,95% dân số; xây dựng và biên chế trên 1.700 lực lượng dự bị động viên.

Triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh kiềm chế tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 10 năm triểm khai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, hàng năm, Huyện ủy ban hành văn bản tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quân sự, công an thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ sát với đặc điểm tình hình. Huyện đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, hàng năm, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ gắn với diễn tập phòng không nhân dân. Kết quả các cuộc diễn tập đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng quân sự đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng mạng lưới quân báo nhân dân và an ninh nhân dân rộng khắp, phân loại từng đối tượng tội phạm phát hiện sớm và xử lý có hiệu quả những băng, ổ nhóm tội phạm, kiềm chế có hiệu quả hoạt động chống phá của các tổ chức thuộc thế lực thù địch đội lốt dưới nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự các cấp làm tốt công tác phối hợp cùng với các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; công tác vận động quần chúng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tại địa phương…

Cũng theo Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh, những năm qua kinh tế của huyện có chuyển biến tích cực, từ một huyện thu ngân sách chỉ đạt bình quân 390 tỷ đồng/năm (năm 2013), đến nay, thu ngân sách bình quân của huyện đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Dự kiến năm 2022 thu ngân sách 1.450 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội và cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, dự kiến từ nay đến năm 2025, huyện cân đối ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo nội dung Chương trình 09 của Thành ủy, phấn đấu 50% Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn có trụ sở làm việc.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã khen thưởng cho 18 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.