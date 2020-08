Mẹo kiểm tra Iphone là hàng mới nguyên hay hàng tân trang

Đầu tiên, chúng ta vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone và tìm đến mục General (cài đặt chung) - About (giới thiệu).



Phần "Số máy" sẽ chỉ ra nguồn gốc xuất xứ của máy Iphone.

Tại đây sẽ bao gồm rất nhiều thông tin liên quan đến thiết bị, tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta chỉ quan tâm đến phần Model Number (số máy). Thông tin này sẽ tiết lộ nguồn gốc xuất xứ của iPhone, cụ thể như sau:

- Nếu số máy bắt đầu bằng M, đây là hàng mới được mua từ Apple (Brand New).

- Nếu số máy bắt đầu bằng F, hàng Refurbished hay còn gọi là CPO (đây là hàng Apple tân trang lại).

- Nếu số máy bắt đầu bằng P, iPhone được bán dưới dạng cá nhân hóa.

- Nếu số máy bắt đầu bằng N, hàng đổi trả bảo hành.

Nếu iPhone đang sử dụng là hàng tân trang (CPO), bạn cũng không cần phải lo lắng. iPhone CPO là một thuật ngữ dùng để chỉ những sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Apple lần thứ 2 đối với những máy có vấn đề phát sinh trong khi xuất xưởng, viết tắt của cụm từ (Certified Pre – Owned).

Những chiếc điện thoại iPhone CPO đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt do chính Apple làm, đảm bảo thiết bị vượt qua được hết những tiêu chí chất lượng cao do Apple đặt ra cho toàn bộ sản phẩm của mình.

Iphone tân trang có giá rẻ hơn nhưng vẫn được Apple đảm bảo chất lượng.

Điều quan trọng nhất cần phải biết về iPhone CPO được cấp mã số IMEI mới. Tất cả những linh kiện hay bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng đều được thay mới hoàn toàn bởi hàng chính hãng.

Chính vì do Apple tự tay phục hồi, những sản phẩm CPO đều đi kèm đầy đủ hộp, phụ kiện, sách hướng dẫn và hiển nhiên là nguyên seal, chưa kích hoạt như một chiếc máy brand new, đồng thời vẫn được bảo hành 12 tháng.

Những sản phẩm iPhone CPO sẽ có chất lượng như iPhone mới, được Apple bán lại thông qua các cửa hàng Apple Store hoặc từ trang web online của hãng.

So với một chiếc máy iPhone mới nguyên (Brand New), iPhone CPO tỏ ra chiếm ưu thế về giá cả khi có giá niêm yết thông thường giảm từ 2 - 3 triệu đồng so với một chiếc máy mới hoàn toàn.

Với chất lượng đều mới 100% và chưa được kích hoạt như nhau, nếu bạn là một người luôn cân nhắc đến giá thành của sản phẩm và hầu bao khá eo hẹp thì chiếc iPhone CPO là sự lựa chọn đảm bảo chất lượng mà giá lại rẻ. Nói chung đây là một sản phẩm cực kỳ đáng cân nhắc để mua.