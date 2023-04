MH370: chiếc máy bay biến mất bị yêu cầu gỡ bỏ và chỉnh sửa nội dung không phù hợp. Ảnh: CMH

Bộ phim tài liệu MH370: Chiếc máy bay biến mất đã đưa ra những nhận định khi không có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng những nỗ lực của cơ quan chức năng Việt Nam, khiến dư luận Việt Nam bất bình.



"Chúng tôi yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim phản ánh chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứ nạn máy bay MH370 của Malaysia, gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung không phù hợp", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

MH370: Chiếc máy bay biến mất là một bộ phim truyền hình tài liệu của Anh do Louise Malkinson đạo diễn, được phát hành trên Netflix, kể về chuyến bay 370 của Malaysia Airlines bị mất tích vào ngày 8/3/2014.

Netflix nhiều lần bị yêu cầu gỡ bõ các bộ phim vi phạm pháp luật Việt Nam. Ảnh: CMH

Đây không phải là lần đầu Netflix bị yêu cầu gỡ bỏ những bộ phim vi phạm luật pháp Việt Nam.

Năm 2022 Little Women từng bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi Netflix Việt Nam do xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Phim đã bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đưa ra văn bản yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật Báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh.

Sau đó trả lời phỏng vấn tờ SPOTV News (Anh), đại diện nhà sản xuất Little Women xác nhận: "Bộ phim đã ngừng phát hành tại Việt Nam theo văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây tranh cãi". Ngoài ra, người này chia sẻ thêm với báo chí Hàn Quốc: "Chúng tôi sẽ chú ý đến tính nhạy cảm về văn hóa - xã hội hơn khi sản xuất nội dung trong tương lai".

Năm 2021, trong bộ phim Pine Gap xuất hiện nhiều hình ảnh sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên Biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2 và phút 52 của tập 3 của bộ phim. Netflix đã gỡ bỏ bộ phim truyền hình Pine Gap dài 6 tập, sau khi Cục có văn bản yêu cầu gỡ bỏ bộ phim này.

Trước đó, vào tháng 7/2020, bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder và phim Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary hồi tháng 8/2020 cũng đã xuất hiện hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kịp thời có văn bản yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ các bộ phim vi phạm. Cả hai bộ phim này sau đó đã được gỡ bỏ khỏi hệ thống.