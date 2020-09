Microtese - “phép màu” cho nhiều đấng nam nhi vô sinh

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ mở đầu câu chuyện: Bản chất của Microtese là lấy tinh trùng từ những trường hợp không có tinh trùng - không tiến hành thụ thai theo phương pháp thông thường được. Tinh trùng nằm trong tinh hoàn, cùng những ống sinh tinh. Chúng tôi đã tiến hành "mở" tinh hoàn ra, soi dưới kính hiển vi để tìm những ống sinh tinh với hy vọng "bắt từng con tinh trùng". Và đó là phương pháp Microtese.



Đã có những trường hợp nam giới mắc bệnh quai bị, viêm nhiễm, tai nạn, di truyền … khiến tinh hoàn gần như mất hẳn khả năng sinh tinh. Song, có thể vẫn sẽ có vài ống sinh tinh nhỏ sản sinh ra tinh trùng, nó nằm lẩn sâu bên trong tinh hoàn.

Thạc sĩ, Bác Sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Khoa Nam học Bệnh Viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ đang thực hiện ca Microtese.

Công phu "mò bắt" lấy vài "con tinh trùng"

Phương pháp này du nhập vào Việt Nam như một phép màu cho nhiều nam giới vô sinh. Và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã học từ ai để bây giờ ông trở thành chuyên gia đào tạo, tập huấn cho nhiều bác sỹ nam học và hiếm muộn ở nhiều bệnh viện hàng đầu Việt Nam?

- Trước, Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ rồi PGS, TS Trịnh Thế Sơn, Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội là những người trực tiếp chỉ dạy cho tôi. Cũng phải năm - bảy năm nay rồi. Bây giờ, chúng tôi kết hợp với nhiều bệnh viện để triển khai phương pháp này, rất hiệu quả. Có những bệnh viện ở Hà Nội, họ thiếu "từ đầu đến cuối", kể cả dụng cụ, cả kính hiển vi để phục vụ kỹ thuật mới này, nên họ sang BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ để học hỏi, tham khảo rồi về triển khai.

Đây là một cứu cánh đặc biệt cho người không có tinh trùng; là cơ hội vàng giúp họ có con. Thực tế tỉ lệ tìm thấy tinh trùng của Microtese là khoảng 30-60%, tuỳ vào từng trường hợp. Số còn lại là không có tinh trùng, có thể do tổn thương nặng quá, hoặc có thể do trình độ của phẫu thuật viên chưa cao nên không tìm ra, và nhiều vấn đề khác nữa.

Dụng cụ chính để phục vụ phương pháp này là kính hiển vi vi phẫu, và quan trọng nhất vẫn là tay nghề của phẫu thuật viên. Với người có kinh nghiệm, tay nghề và tâm huyết, họ có thể "bắt" tinh trùng ở những nơi mà tưởng như không ai tìm ra và "tóm" được.

Thưa bác sĩ, cụ thể, phương pháp Microtese kể trên thực hiện trong trường hợp nào?

Thạc sĩ - Bác sỹ Hà Ngọc Mạnh cùng cộng sự ở BV Việt Bỉ tham gia đào tạo về phương pháp Microtese cho các đồng nghiệp của một BV tại Hà Nội.

- Nếu nam giới chỉ bất thường về chuyện phóng tinh thì tinh hoàn của họ vẫn có thể có tinh trùng đạt chất lượng và có thể thụ tinh bình thường. Trong trường hợp đó, việc lấy tinh trùng dễ hơn nhiều (chỉ cần lấy ở các "đường dẫn" cũng có thể được nhiều tinh trùng rồi) so với các trường hợp sử dụng phương pháp Microtese chúng ta đang nói ở đây.

Các trường hợp ta đang nói ở đây là trường hợp rất khó : bệnh nhân có xuất tinh, nhưng lại không có tinh trùng. Khi đó, bác sĩ, phẫu thuật viên, phải tìm sâu trong tinh hoàn mới "bắt" được tinh trùng. Có khi, tìm rất công phu, rất kĩ mà chỉ "mò bắt" được có một vài "con" tinh trùng thôi.

20% số nam giới vô sinh dạng "xuất tinh mà không có tinh trùng"

Tương lai của phương pháp này, có thể còn xuất sắc và hiệu quả hơn nữa trong việc hỗ trợ những nam giới vô sinh?

- Tương lai có thể sẽ tìm được một vài phương pháp, chẳng hạn khi mở tinh hoàn đó, người ta sẽ cho nhuộm ống tinh trước để xem vùng nào có khả năng có tinh trùng, như thế thì tìm dễ hơn. Vì bình thường mở tinh hoàn ra chỉ có màu trắng đục của ống dẫn tinh và máu, tương lai, có thể dùng một hóa chất nào đó để nhuộm. Ống tinh nào có khả năng có tinh trùng bình thường, thì có thể nó bắt màu đặc biệt để mình tìm dễ hơn. Hoặc tương lai, khoa học phát triển hơn nữa, khi tìm được ống dẫn có tinh trùng đạt chất lượng rồi thì có thể nuôi cấy luôn.

Bác sĩ có nghĩ là: với phương pháp này, thì người ta có thể tự tin xử lý được rất nhiều tình huống hiểm hóc mà vô sinh hiếm muộn xuất phát từ phía nam giới?

- Tất nhiên, khi đã đưa ra một phương pháp có nghĩa là anh đã tự tin với tay nghề. Nhưng tỉ lệ thành công của phương pháp này nó không phải là quá cao.

"Cam kết vàng" của BV Việt Bỉ.

Cụ thể, nhóm bệnh nhân xuất tinh mà không có tinh trùng chiếm khoảng 20% trong nhóm vô sinh nam. Trong nhóm 20% đó lại có khoảng một nửa, hoặc khoảng 60% các trường hợp không có tinh trùng do tinh hoàn. Những nhóm đó thông thường có thể dùng phương pháp Microtese để hỗ trợ các "chiến binh sinh sản" - chỉ loại trừ một vài chống chỉ định bất thường, còn lại tất cả những trường hợp đều có thể làm.

Nói theo chuyên môn ngành y thì: Những người này là những người không có tinh trùng do tổn thương khả năng sinh tinh tại tinh hoàn, chứ không phải do tắc. Còn tắc do đường ống dẫn tinh thì lại làm phương pháp khác. Một năm, BV Việt Bỉ "xử lý" hàng trăm ca bệnh dùng phương pháp Microtese này.

Với đội ngũ y bác sỹ giỏi tay nghề, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đi tiên phong trong việc dùng phương pháp Microtese giúp các cặp vô sinh hiếm muộn trong cả nước, Bệnh viện cam kết: hỗ trợ tìm Tinh trùng bằng phương pháp trên một cách hiệu quả nhất.