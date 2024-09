Nhiều học sinh mầm non, tiểu học gặp vấn đề tiêu hóa: Phụ huynh nghi do uống sữa ở trường? Nhiều học sinh mầm non, tiểu học gặp vấn đề tiêu hóa: Phụ huynh nghi do uống sữa ở trường?

Báo Dân Việt đã nhận được phản ánh của rất nhiều phụ huynh có con em đang học tại một số trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng,TP.Hà Nội về việc, con em thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày nay.