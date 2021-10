Minh Hóa (Quảng Bình): Thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai, 101 giáo viên gánh chịu

101 viên chức xét thăng hạng, xếp lương sai quy định



Những ngày qua, phóng viên báo Dân Việt nhận được phản ánh của rất nhiều giáo viên huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) về việc họ trúng tuyển kỳ thi xét thăng hạng do UBND huyện Minh Hóa tổ chức vào năm 2017, nay bỗng hủy kết quả, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi.

Lùi về thời điểm đó, tức ngày 17/7/2017, UBND huyện Minh Hóa tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 139 viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện này.



Cụ thể, đối với các chức danh, từ giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III: 31 người, từ giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III: 70 người, từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên hạng II: 36 người và 2 nhân viên ở Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Minh Hóa.

Quyết định hủy kết quả trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa khiến nhiều người sốc. (Ảnh: Trần Anh)

Từ tháng 5/2020, UBND huyện Minh Hóa phát hiện xét thăng hạng năm 2017 do UBND này tổ chức là sai thẩm quyền nên đã báo cáo Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến. Huyện ủy Minh Hóa sau đó có ý kiến chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xác minh và xử lý.

Ngày 14/7/2021, UBND huyện Minh Hóa ra quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện này vào năm 2017.

Công văn này nêu rõ: "Hủy kết quả trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương của 101 viên chức tại Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Minh Hóa về việc công nhận kết quả trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện năm 2017.

Lý do: 99 viên chức giáo dục đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III theo quy định, 2 viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình, thăng hạng sai quy định.

Một giáo viên (xin giấu tên) chia sẻ với phóng viên: "Từ khi có thông báo của Phòng Nội vụ huyện về việc làm hồ sơ xét thăng hạng, tôi có làm hồ sơ xét. Sau khi được thăng hạng, hệ số lương của tôi cũng tăng thêm hơn 200.000 đồng/tháng.

Thông báo xét thăng hạng có dấu đỏ, hồ sơ chúng tôi đạt yêu cầu, Hội đồng xét thăng hạng đầy đủ các thành phần. Đến bây giờ, UBND huyện Minh Hóa lại hủy kết quả, ảnh hưởng đến thu nhập của chúng tôi. Cái sai này là sai của lãnh đạo lúc bây giờ chứ không phải tại chúng tôi?".

Khó xử lý cán bộ có liên quan?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Thanh Bằng – Trưởng phòng Nội vụ huyện Minh Hóa, xác nhận sự việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với 101 viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện vào năm 2017 sai quy định là có.

UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) nơi xảy ra sự việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với viên chức sai quy định. (Ảnh: Trần Anh)



Ông Bằng cho biết: "Qua rà soát các văn bản pháp luật liên quan, nhận thấy việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017 là sai quy định. Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện về việc hủy quyết định kết quả trúng tuyển đối với các trường hợp trên".

Cũng theo ông Đinh Thanh Bằng, trong sự việc này, số tiền chi trả sai thấp nhất rơi vào khoảng 140.000 đồng/người/tháng, cao nhất khoảng 220.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền trả sai từ khi thăng hạng đến khi có quyết định hủy hơn 600 triệu đồng.

Hiện, UBND huyện Minh Hóa đã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện vào năm 2017 và phòng Nội vụ huyện đang làm báo cáo tham mưu gửi UBND huyện Minh Hóa về công tác xử lý.

"Về phương án khắc phục xử lý, sẽ kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương sai quy định. Bên cạnh đó, trong các trường hợp xét thăng hạng sai, nhiều người đã nghỉ hưu, 1 số người chuyển công tác ra khỏi địa phương, vì vậy, chúng tôi tham mưu theo hướng không thu hồi số tiền đã chi trả sai để ổn định tình hình trên địa bàn", ông Bằng nói.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, cho biết: “Sự việc xảy ra vào năm 2017, lúc ấy tôi đang công tác bên Huyện uỷ. Thời điểm đó, đồng chí Đinh Văn Chinh là Trưởng phòng Nội vụ huyện (hiện đang làm Trưởng phòng Văn hoá huyện), đồng chí Đinh Hữu Niên là Chủ tịch UBND huyện (hiện đã nghỉ hưu). Sự việc này sai ở mặt tổ chức, theo quy định, thời điểm đó, việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III do cấp huyện tổ chức, hạng III lên hạng II do cấp cấp tỉnh tổ chức, từ hạng II lên hạng I do Trung ương tổ chức. Sau khi phát hiện ra sự việc, phía Sở Nội vụ có thành lập đoàn về kiểm tra".

"Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và điều chỉnh xếp lương đối với 101 viên chức các đơn vị thuộc UBND huyện vào năm 2017 là sai. Sự việc này xảy ra vào năm 2017, các cán bộ liên quan đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sang phòng ban khác. Về phương án xử lý, không thu hồi tiền đã chi trả sai vì số tiền không lớn và công tác thu hồi khó khăn khi nhiều người trong số chi trả sai đã nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển không còn công tác tại địa phương", ông Nguyễn Bắc Việt - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, cho biết.



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!