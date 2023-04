Miss World Vietnam 2023: Hoa khôi bóng chuyền "đọ sắc" với Á khôi sinh viên Ngân hàng

Theo BTC Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) cho biết, buổi sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra theo lịch trình vào ngày 23/4 tại TP.HCM. Trải qua hai mùa tổ chức với người chiến thắng lần lượt là Hoa hậu Lương Thùy Linh (Miss World Vietnam 2019), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Miss World Vietnam 2022), cuộc thi năm nay tiếp tục quy tụ được dàn thí sinh nổi bật từ nhan sắc đến bề dày thành tích.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của dàn thí sinh tranh tài tại Miss World Vietnam 2023

Phạm Hương Anh (sinh năm 2005) là một trong những thí sinh nổi bật tranh tài tại cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Cô nàng gốc Hà Nội nhận được hơn 11.000 lượt like tương tác trên fanpage Miss World Vietnam. Ở tuổi 18, Phạm Hương Anh đã nhận được học bổng từ 8 trường đại học tại Mỹ.

Thí sinh Phạm Hương Anh nhận học bổng từ 8 trường đại học tại Mỹ. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, Hương Anh đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp nhiều cho cộng đồng: Giải Vàng tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo tại thuộc Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Thái Lan 2023; Đồng tác giả nghiên cứu dự án “Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam” – xuất bản tại Tạp chí Quốc tế về Luật, Truyền thông và Khoa học Xã hội; Sáng lập và là Chủ tịch dự án "Beauty with a Purpose" - tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giảng dạy liên quan tới nữ quyền và gây quỹ ủng hộ các trẻ em vùng cao...

Vẻ đẹp của Phạm Hương Anh khi diện bikini quyến rũ. (Ảnh: BTC)

Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023 Nguyễn Ngân Hà



Không thua kém Lê Thị Hà Phương, thí sinh Nguyễn Ngân Hà (sinh năm 2003) tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 với thành tích "không phải dạng vừa". Cô là Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023; Top 5 Đơn nữ tại cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Đại học Đà Nẵng Ms&Mr UD 2022; Quán quân cuộc thi mô phỏng Kinh doanh Cesim Elite VietNam 2023; Chủ nhiệm CLB Bóng Chuyền DUE. (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2020 môn Hóa học; Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn Bóng đá; Huy chương Đồng Giải Bóng chuyền khối sinh viên Đại học, Cao Đẳng và Khối Lực lượng vũ trang Liên kết năm 2022.

"Là một cô gái gắn bó với các sân bóng đầy nắng, đầy mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực nên tôi mong sẽ mang đến Miss World Vietnam 2023 một màu sắc mới", Ngân Hà chia sẻ.

Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023 Nguyễn Ngân Hà. (Ảnh: BTC)

Thường xuyên xuất hiện trên các sân bóng đầy nắng với vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn, Ngân Hà vẫn "gây thương nhớ" khi diện áo dài duyên dáng. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Phan Thị Việt Ngọc

Việt Ngọc (sinh năm 2002) là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng lọt Top 5 Hoa hậu Áo dài 2022; Sinh viên xuất sắc năm học 2021-2022; Học sinh 3 tốt cấp tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen...

Ít ai ngờ, thí sinh Phan Thị Việt Ngọc từng tự ti vì vẻ ngoài. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ khi đăng ký tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023, Việt Ngọc cho hay: "Tôi đã từng là cô gái muốn bỏ học đại học, xách hết đồ về quê sau 1 tháng bước vào môi trường mới. Lúc đó, tôi luôn tự ti vì mình không có những bộ quần áo đi học đẹp như các bạn và đặc biệt tôi luôn nghĩ rằng tôi xấu. Đến thời điểm hiện tại, khi tôi đã thích nghi với "cái xấu" của mình và nỗ lực tìm kiếm phiên bản tốt nhất của mình, tôi muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới những cô gái vùng quê như tôi – những người luôn tự ti về điểm xuất phát của mình, về ngoại hình, về bản thân mình".

Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Ngân hàng 2022 thi Miss World Vietnam 2023

Ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, người đẹp quê Long An gây chú ý với chuỗi thành tích đáng nể: Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Ngân hàng 2022 (Miss Banking); Top 10 cuộc thi Gương mặt thương hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 2021...

Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Ngân hàng 2022 Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: BTC)

"Tôi đã từng phải sống trong sợ hãi, chịu đựng những cảm xúc tiêu cực và nấp mình trong bóng tối khi bị tấn công tình dục ở tuổi 12. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi đã vô cùng mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống và thực hiện những ước mơ của chính mình. Đây cũng chính là lý do tôi đến với Miss World Vietnam 2023 cùng với thông điệp "Be strong! Be confident!" - như một ngọn đuốc thắp sáng đến những bạn trẻ ngoài kia hãy cứ mạnh mẽ, tự tin bởi vì chỉ có bạn mới có thể viết tiếp những trang sách cuộc đời và sống trong cuộc đời của chính bạn.

Và tôi hy vọng mình sẽ lan tỏa thông điệp này, sẽ không để cho bất cứ ai phải trải qua những cảm xúc tệ hại như tôi đã từng, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh hơn", Kim Ngân chia sẻ khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam năm nay.

Á hậu 3 Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 Trần Phương Nhi

Là thí sinh từng góp mặt tại Top 64 Miss World Vietnam 2022, Trần Phương Nhi (sinh năm 2003) trở lại tham gia cuộc thi năm nay thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp gốc Hải Dương từng là Á hậu 3 Đại sứ du lịch Cửu Long 2021; Á khôi 1 Nét đẹp sinh viên 2022.

Á hậu 3 Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 Trần Phương Nhi. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Nguyễn Kim Phụng

Cô sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Kim Phụng (sinh năm 2002) sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm cùng thành tích "khủng": Hoa khôi Duyên dáng Áo dài TP.HCM 2022; Học bổng sinh viên giỏi trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2020-2021; Top 20 Gương mặt Nữ sinh Áo dài 2018...

Là sinh viên chuyên ngành dược, Kim Phụng chia sẻ: “Xuất phát điểm là một sinh viên chuyên ngành dược, tôi luôn mong muốn lan rộng thông điệp về tầm quan trọng của sức khỏe cộng đồng khi tham gia Miss World Vietnam 2023”.

Trước khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023, Nguyễn Kim Phụng từng là Hoa khôi Duyên dáng Áo dài TP.HCM 2022. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi

Là thí sinh đầu tiên của tỉnh Bình Định đăng ký tham gia Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002) từng đạt thành tích Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022. Gương mặt xinh đẹp và ngoại hình của Ý Nhi được nhiều người nhận xét có nét giống ca sĩ Miu Lê.

Thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi là thí sinh đầu tiên của tỉnh Bình Định đăng ký tham gia Miss World Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Người đẹp sinh năm 2002 mong muốn mang đến năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh. "Là một người con Bình Định đến với Miss World Vietnam 2023, tôi mong rằng với bản lĩnh của mình có thể chinh phục đấu trường nhan sắc này", Ý Nhi bày tỏ.