Mở rộng mạng bay quốc tế, hàng không tăng cường hợp tác các nước đón "sóng" du lịch hè

Hàng không tích cực khai thác mạng bay quốc tế



Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lĩnh vực vận tải hàng không (đặc biệt là thị trường quốc tế) đã có sự hồi phục và đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Trong đó, mạng đường bay quốc tế kết nối Việt Nam và các quốc gia đang được phục hồi và mở rộng. Điều này giúp cho thị trường quốc tế đang dần hồi phục và dự báo sẽ sớm đạt được mức 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) trong năm 2024.

Dự báo của Cục Hàng không và các hãng hàng không Việt Nam, nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không năm 2024 là từ 80 triệu khách (tăng 7,1% về hành khách so với năm 2023). Trong đó, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023) và hành khách quốc tế là 41,8 triệu khách (tăng 30,6% so với năm 2023).

Khách đi quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Hiện tại, các hãng đang tập trung chiến lược khôi phục và phát triển mạng bay quốc tế, nhất là trong cao điểm hè sắp tới. Đơn cử, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đã kí kết với Tổng cục Du lịch Singapore (STB) hợp tác trong 2 năm giai đoạn từ năm 2023 đến 2025. Mục đích để mở ra cơ hội kích cầu du lịch trong bối cảnh việc phục hồi du lịch quốc tế mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, cũng như việc Singapore trở thành điểm đến phổ biến cho cả du lịch nghỉ dưỡng và công tác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tổ chức phối hợp với Sentosa Development Corporation – Tập đoàn lớn của Singapore để cùng nhau xây dựng các sản phẩm du lịch, các chương trình khuyến mãi để quảng bá Sentosa như một điểm đến hàng đầu và thu hút hành khách bay Vietnam Airlines ghé thăm, vui chơi tại đảo Sentosa.

Được biết, nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm hè, từ tháng 6 đến hết tháng 7/2024, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 cho chặng Hà Nội – Singapore và chiều ngược lại với tần suất 7 chuyến/tuần, nhằm mục tiêu tăng hơn 50% lượng hành khách vận chuyển trên mỗi chuyến bay.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã hợp tác khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ và chính thức đưa máy bay thân rộng Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa TP.HCM, Hà Nội và Delhi (Ấn Độ) thay cho các máy bay thân hẹp Airbus A321.

Các hãng hàng không đang tập trung chiến lược khôi phục và phát triển mạng bay quốc tế. Ảnh: Gia Linh

Đây là nỗ lực cùng chung tay thúc đẩy khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam, tạo cầu nối phát triển du lịch, cũng như góp phần tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Được biết Vietnam Airlines sẽ khai thác 4 chuyến/tuần, đối với đường bay giữa Hà Nội và Delhi; 3 chuyến/tuần giữa TP.HCM và Delhi bằng máy bay thân rộng Airbus A350.

Ngoài ra, một số hãng hàng không khác cũng tăng cường khai thác các đường bay kết nối đến các quốc gia nổi tiếng về du lịch để thu hút nhu cầu của hành khách, đặc biệt là trong cao điểm hè sắp tới.

Thu hút tiềm năng du lịch quốc tế

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế. Riêng trong tháng 4/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm tới 83,7%. Các chuyên gia đánh giá vận tải hành khách bằng đường hàng không đóng vai trò quan trọng, là bệ phóng của ngành du lịch, thu hút đầu tư, giao thương, quan hệ quốc tế...

Chị Kathy (hướng dẫn viên du lịch sinh sống tại Singapore) chia sẻ: "Những năm gần đây, khách du lịch từ Việt Nam sang Singapore rất nhiều, tham quan trải nghiệm các địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều đoàn khách du lịch được Tổng cục du lịch Singapore phối hợp Vietnam Airlines để đưa đoàn qua 2 nước.

Các kết quả này cho thấy chính sách thị thực thuận lợi cùng các chương trình kích cầu du lịch đang tiếp tục phát huy tác dụng giúp ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng nhanh trở lại. Dự kiến cao điểm hè sắp tới, khách du lịch từ Việt Nam sang sẽ còn tăng cao".

Hướng dẫn viên du lịch đón khách tham quan qua đường hàng không. Ảnh: Gia Linh

Bà Dương Linh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Đất Ngọc (DatNgoc travel) cho biết: "Từ đầu năm đến nay, khách trong nước đi du lịch đến các địa điểm như Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore… rất nhiều. Sắp vào mùa cao điểm du lịch ở trong nước, các tour du lịch được nhiều công ty lữ hành lên kế hoạch, sắp xếp phối hợp cùng nhiều đơn vị trong lĩnh vực để kích cầu, thu hút khách trong nước. Đặc biệt, cao điểm hè là giai đoạn phù hợp với một số nước trong khu vực như châu Âu, Trung Quốc, Đông Nam Á…. nên dòng chảy du khách từ những nơi này đến Việt Nam mỗi lúc mỗi đông.

"Việc một số hãng hàng không mở lại đường bay, sử dụng các loại máy bay thân rộng, phối hợp với Tổng cục du lịch các nước để thu hút du khách 2 nước là một điều rất tuyệt vời. Điều này không chỉ kích cầu được khách trong nước di chuyển bằng hàng không mà còn đón được lượng lớn khách từ nước ngoài tới Việt Nam", bà Ngọc cho hay.



Theo các chuyên gia hàng không, các hãng bay đang tập trung phát triển thị phần quốc tế, ưu tiên khai thác, mở mới đường bay quốc tế hơn so với nội địa. Trong bối cảnh hiện nay, các đường bay quốc tế được kỳ vọng sẽ là trợ lực quan trọng giúp hãng bay Việt Nam cải thiện doanh thu, sớm tiến tới phục hồi.