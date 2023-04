Mời bạn đọc, bà con nông dân tiếp tục đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng 2023

Ngay sau khi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có công văn gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phốvề việc triển khai công tác tổng hợp các câu hỏi, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân, các cấp hội, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gửi đến Thủ tướng, đến nay đã có hàng nghìn câu hỏi, đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng gửi đến người đứng đầu Chính phủ.

Nội dung các câu hỏi, kiến nghị tập trung vào các vấn đề lớn của ngành nông nghiệp, nông thôn hiện nay như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 20230, tầm nhìn 2045; Nghị quyết 20- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới mô hình phát triển kinh tế tập thể; Các vấn đề đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tế sản xuất của bà con nông dân; những vấn đề về tích tụ đất đai, phát triển kinh tế tập thể. Cụ thể, bà con kiến nghị, đặt câu hỏi chủ yếu xung quanh các nhóm vấn đề sau:



Tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, được mùa mất giá. Bà con nông dân kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân yên tâm lao động sản xuất và đề nghị ưu đãi cho nông dân vay vốn để sản xuất nông nghiệp với lãi suất thấp hơn hiện nay.

Ban Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2023 tiếp tục kính mời bà con nông dân, bạn đọc, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đặt và gửi câu hỏi, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị tới người đứng đầu Chính phủ. Ảnh: D.V

Bà con nông dân đề nghị Chính phủ kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là nông sản do nông dân sản xuất ra, để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đặc biệt là đề nghị Chính phủ cần kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các nguồn hàng nông sản kém chất lượng từ bên ngoài nhập vào hoặc do các đối tượng vì lợi ích mà sản xuất hàng rẻ kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến nông sản do nông dân sản xuất.

Nhiều nông dân ở các địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế biển kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có những chính sách ưu tiên cho phát triển kinh tế biển nói chung và khai thác nghề cá đối với ngư dân nói riêng.

Nông dân cũng quan tâm đề đến vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Bà con cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; nguồn nhân lực cho hợp tác xã; chuyển đổi số trong hợp tác xã; nguồn vốn, nguồn nhân lực cho hợp tác, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nên có cơ chế, chính sách để thu hút cán bộ có trình độ Đại học về phục vụ HTX hoặc đào tạo trình độ năng lực cho cán bộ Ban quản trị, Ban giám đốc HTX nông nghiệp

Bà con đề nghị Chính phủ khi xây dựng Luật Đất đai sửa đổi cần quan tâm chú ý đến cơ chế, chu kỳ, thời gian cho thuê đất, giao khoán đất 5% để tổ chức, cá nhân thuê đất có thể đầu tư tốt hơn cho hoạt động sản xuất; kiến nghị về chính sách hỗ trợ người trồng lúa, vùng trồng lúa để nông dân yên tâm thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; kiến nghị về chính sách phát triển du lịch nông thôn.

Nhiều nông dân ở các địa phương hay xảy ra thiên tai kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh và nâng mức hỗ trợ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Các ý kiến kiến nghị của các nhà khoa học, chuyên gia chủ yếu tập trung vào các nội dung: Tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn vì hiện nay suất đầu tư cho lĩnh vực này còn thấp, nông dân vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người nông dân, HTX gắn với quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối liên kết "4 nhà", phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đa giá trị...

Để chuẩn bị tốt nội dung đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân năm 2023; đổi mới trong công tác tổ chức, Ban Tổ chức Hội nghị tiếp tục kính mời bà con nông dân, bạn đọc, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng động các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành, hàng.... đặt câu hỏi, đề xuất nguyện vọng, nêu ý kiến kiến nghị tới người đứng đầu Chính phủ- Thủ tướng Phạm Minh Chính..

Chủ đề dự kiến của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2023 là: "Phát huy nội lực, lợi thế quốc gia, thúc đẩy phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững". Theo đó, các nội dung trong Hội nghị lần này sẽ tập trung vào triển khai các nội dung, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được ban hành ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) với mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập người nông dân, phát triển và xây dựng toàn diện nông nghiệp, nông thôn.

Địa chỉ tiếp nhận câu hỏi, xin vui lòng gửi về: Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay (theo địa chỉ: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc trực tiếp qua hòm thư điện tử của Báo Nông thôn Ngày nay tại địa chỉ: vanthu.ntnn@gmail.com hoặc E-mail của đồng chí Nguyễn Thị Minh Yến- Thư ký Ban Biên tập tại địa chỉ: minhyen2185@gmail.com. ĐT: 0977169626. Hoặc bạn đọc có thể đặt câu hỏi ngay phần phía dưới comment của bài viết này trên Báo điện tử Dân Việt.

Thời gian kết thúc nhận câu hỏi/đề xuất/kiến nghị: Ngày 15/4/2023.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của bà con nông dân, bạn đọc cả nước.