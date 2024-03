Mới đầu năm Trung Quốc đã chi tiền gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái để mua một loài cá của Việt Nam

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 1/2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt 165 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc & Hongkong đạt 52 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với tháng 1/2023. Riêng thị trường Trung Quốc mua từ Việt Nam hơn 48 triệu USD cá tra, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc và Hongkong tháng đầu năm 2024 chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây.

Giá trị này cao gấp rưỡi kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hongkong tháng 1/2022 - năm kỷ lục của xuất khẩu cá tra Việt Nam, đồng thời chiếm 32% trong tổng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ cá tra Việt Nam trong tháng 1/2024. Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường xuất khẩu thủy sản trọng điểm của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng cao.

Đơn hàng từ Trung Quốc tăng, giá cá tra nguyên liệu tăng lên 28.000 - 29.000 đồng/kg đầu năm 2024. Ảnh: K.N

Năm 2024, quốc gia tỷ dân này sẽ là 1 trong những động lực chính của xuất khẩu thủy sản trong đó có cá tra Việt Nam khi dịch COVID-19 đã chấm dứt, kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, nhu cầu tiêu thụ cá tra của người tiêu dùng đang hồi phục.

Vị thế địa lý gần thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chi phí vận tải được tối ưu hóa so với các thị trường khác. Ngoài ra, việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản mang lại cơ hội xuất khẩu cho nhiều quốc gia khác trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Theo một số doanh nghiệp, đơn hàng trong tháng 1 và tháng 2/2024 bắt đầu khởi sắc, giá cá tra nguyên liệu đã thoát đáy, tăng từ 25.000 - 26.000 đồng/kg năm 2023 lên 28.000 - 29.000 đồng/kg đầu năm 2024. Chuyên gia của VASEP nhận định, xuất khẩu cá tra năm nay dự báo sẽ tăng nhẹ so với năm 2023, có thể đạt được 2 tỷ USD, tăng hơn 10% so với 1,8 tỷ USD năm 2023, trong đó Trung Quốc và Hongkong vẫn tiếp tục giữ phong độ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam.

Tuy nhiên, nguồn cung cá tra nguyên liệu tại Việt Nam đang ở mức thấp do giá cá thấp kéo dài trong thời gian vừa qua cùng với xuất khẩu hồi phục chậm đã khiến nhiều hộ nông dân hạn chế mở rộng vùng nuôi. Bên cạnh đó, dịch bệnh và thời tiết bất lợi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khiến tỷ lệ hao hụt cá giống tăng, tác động đến nguồn cung cá giống.

Nhập khẩu cá tra của thị trường Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của đất nước, khi tình hình kinh tế ổn định và tốt lên, các nhà nhập khẩu Trung Quốc sẽ tăng nhập hàng và một trong những ưu tiên chọn lựa ở thị trường Việt Nam là mặt hàng cá tra.