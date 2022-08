Món lẩu thả Phan Thiết có gì ngon mà khiến du khách đến Bình Thuận phải tìm ăn cho bằng được?

Có thể nói, món lẩu thả, cá lồi xối mỡ, mực một nắng, bánh hỏi Phú Long, bánh tráng mắm ruốt… là những món ăn ngon của Bình Thuận khiến du khách ăn một lần là mê cả đời…

Món lẩu thả Phan Thiết hấp dẫn du khách từ màu sắc đến hương vị. Ảnh: Nguyên Vũ

Lẩu thả, thương hiệu Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Nhưng ngon miệng nhất vẫn là món lẩu thả Phan Thiết, món này đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Anh Lê Đình Ấn, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, cách đây mấy năm, trong một lần anh đưa gia đình ra nghỉ ở Khách sạn Bình Minh(TP. Phan Thiết). Tại đây, anh được nhân viên nhà hàng tư vấn nên ăn món lẩu thả một lần cho biết, nên gia đình anh chọn món này cho 6 người ăn.

"Ngay khi nhân viên nhà hàng vừa dọn lên, gia đình tôi đã trầm trồ khen ngợi vì màu sắc trong mâm gỏi quá ấn tượng. Đến khi ăn miếng đầu tiên, gia đình tôi ai cũng khen ngon không thể cưỡng được… Từ đó về sau này, lần nào đi Phan Thiết nghỉ dưỡng, gia đình tôi cũng chọn Khách sạn Bình Minh làm nơi lưu trú và mục đích là tận hưởng món lẩu thả…", anh Đình Ấn nói.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại có nhiều nhà hàng uy tín của Bình Thuận đều đưa món lẩu thả vào làm thực đơn chính của buổi tiệc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận (Sở VHTTDL) cho biết, trên cơ sở trao đổi với Hiệp hội Du lịch và đề xuất của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, sở đã giới thiệu và đề xuất món lẩu thả cùng mực một nắng Phan Thiết là các món ăn tiêu biểu của Bình Thuận để xây dựng thương hiệu Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Theo đó, Sở VHTTDL đề xuất món Lẩu thả của The Cliff Resort & Residences do Bếp trưởng Huỳnh Phú Quý thực hiện và món Mực một nắng Phan Thiết của Nhà hàng Cây Bàng do Nghệ nhân Đặng Thị Loan (chủ nhà hàng) thực hiện.

Theo Ban Tổ chức thực hiện đề án xây dựng thương hiệu Văn hóa, ẩm thực Việt Nam, khi đề xuất các món ăn tiêu biểu của địa phương phải có đầy đủ các thông tin về món ăn như: đặc tính ngon, bổ dưỡng và văn hóa vùng miền; nguyên liệu và gia vị chế biến; cách chế biến: nghệ nhân (hoặc đầu bếp) thực hiện: khu du lịch (hoặc nhà hàng, quán ăn) phục vụ: hình ảnh (video clip) về món ăn.

Mực một nắng Phan Thiết nổi tiếng thơm ngon. Ảnh: Nguyên Vũ

Cũng theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, việc đề xuất các món ăn, thức uống tiêu biểu của các địa phương khắp cả nước nhằm góp phần quảng bá, đưa ẩm thực các vùng miền đến với khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia cũng là cơ hội giới thiệu các món ngon, đặc sản hấp dẫn của Bình Thuận nói chung và doanh nghiệp du lịch địa phương nói riêng đến với du khách Việt Nam và quốc tế.

Món lẩu thả xuất phát từ đâu?

Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, lẩu thả là một món ăn bắt nguồn từ ngư dân vùng biển Mũi Né, TP. Phan Thiết. Món ăn bình dân này đã có từ lâu, theo đời sống của bà con làng chài Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Thuở du lịch chưa phát triển, những ngư dân thường đánh bắt được những hải sản tươi ngon, bà con bỏ vào một chiếc nồi gan, rồi đổ nước vào nấu lên thành lẩu. Lâu đời, dần dần, bà con ngư dân quen miệng gọi lẩu thả.

Nhưng mãi đến sau này, khi du lịch, TP. Phan Thiết phát triển, những địa điểm thu hút được nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Vì thế, nhiều nhà hàng, quán ăn đã được đưa vào thực đơn, được chế biến lại món lẩu thả ngon, đẹp mắt như hôm nay.

Chính vì ngon, đẹp mắt, du khách ăn một lần là nhớ, tiếng lành đồn xa nên khi du khách đến TP. Phan Thiết, phải tìm những nhà hàng có món lẩu thả để thưởng thức hương vị độc đáo, đậm đà tình quê biển này.

Theo các chuyên gia ẩm thực, lẩu thả Phan Thiết được trang trí độc đáo theo triết lý âm dương, gồm có: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,… Món này mang đến nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe.

Mỗi món ăn được đặt trong từng bẹ chuối tươi, trang trí một cách công phu, tạo thành vòng tròn, có những bông hoa chuối kèm với dĩa cá mai tươi.

Ngày nay, để chế biến cho lẩu thả Phan Thiết thêm phần ngon, bắt mắt hơn, các nhà hàng ở Mũi Né đã kết hợp thêm một số hải sản khác giúp món lẩu thả trở nên ngon, đẹp trong mắt du khách…

Để có cái lẩu thả ngon, các đầu bếp phải dùng lưỡi dao bén cắt lấy hai bên thân cá, rồi trụng, rửa bằng nước chanh tươi để khử mùi tanh. Sau đó, thịt cá vắt cho khô nước, trộn với ớt, tỏi đã được giã nhuyễn cùng với nước gừng già.

Ngoài nguyên liệu là cá, lẩu thả còn có thịt heo ba chỉ luộc vừa chính tới, xắt nhỏ từng sợi, trứng rán. Nguyên liệu phụ còn có khế trái ngang, dưa leo xắt mỏng, rau muống.

Sau đó mỗi món ăn được đặt trong bẹ chuối xanh, đựng trong một cái nia, tất cả nguyên liệu hòa quyện trong như những cánh hoa chuối nhiều màu sắc, du khách nhìn là muốn thưởng thức ngay.

Lẩu thả hấp dẫn hơn bởi giữa cái nia có dĩa cá mai tươi trong suốt, ướp với gia vị ngon, nước lẩu trong và thơm ngon từ tôm, thịt, cá và đi kèm là một dĩa bún gạo trắng tươi khiến du khách ăn vào là mê…

Nhưng bí quyết nhất là ở nước chấm, phải chế biến từ nước mắm Phan Thiết làm bằng cá cơm nguyên chất.

Một mâm lẩu thả khi phục vụ tại bàn sẽ gồm có: món chính là gỏi cá mai, các món kèm theo bún, tôm luộc, thịt luộc, trứng rán cắt nhỏ, các loại rau sống, bắp chuối bào, dưa leo thái sợi, bánh tráng nướng(bánh đa), nồi nước dùng.

Đầu tiên, người ăn phải cho một ít bún, nguyên liệu mỗi loại một ít vào chén, bóp bánh tráng nướng vụn để lên trên, chan nước dùng vào, pha thêm ít nước mắm đậu phộng rồi bắt đầu "hành trình thưởng thức" lẩu thả.

Để có được món nước mắm đậu phộng này, các đầu bếp phải lựa nước mắm Phan Thiết loại nguyên chất hảo hạng, ít tỏi Phan Rang, me khô, ớt, đậu phộng xay nhuyễn thì nước mắm đậu phộng mới ngon. Các loại nguyên liệu đủ vị chua, ngọt, mặn rất hòa hòa quyện cùng nước sốt khiến món lẩu thả ngon khó cưỡng…

Hải sản Bình Thuận nổi tiếng thơm ngon. Ảnh: Nguyên Vũ