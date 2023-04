Nga được cho là đang sơ tán cộng tác viên ở Zaporizhzhia vì lo ngại cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra tại đây. Ảnh minh họa IT.

Các cộng tác viên của Nga đang được sơ tán khỏi Kamianka-Dniprovska hiện do Moscow kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine, người đứng đầu Cơ quan quản lý quận Nikopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, ông Yevhen Yevtushenko cho biết vào ngày 25/4. Kamianka-Dniprovska nằm đối diện Nikopol, được ngăn cách bởi sông Dnipro (Dnepr hoặc Dnieper).

Các xe buýt đã được điều đến để chở các cộng tác viên của Nga tại Kamianka-Dniprovska đi.

“Một gia đình trẻ cũng đã cố gắng đăng ký sơ tán, nhưng bị chính quyền từ chối. Hiện tại, chỉ những cộng tác viên hàng đầu được sơ tán", ông Yevtushenko cho biết.

Theo New Voice of Ukraine, động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị mở cuộc phản công lớn chống lại lực lượng Nga vào đầu tháng tới. Nhiều người Nga tin rằng, Kiev có thể ưu tiên nhắm mục tiêu vào Zaporizhzhia trong chiến dịch phản công này.

Hôm 24/4, một quan chức Nga cảnh báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine đã củng cố, tăng cường hàng ngũ đồng thời triển khai thêm 12.000 quân nhân gần thành phố Gulyaipole, nằm ngay trên đường tiếp xúc ở tỉnh Zaporizhzhia.



"Khoảng 12.000 chiến binh Ukraine đã được chuyển đến Gulyaipole. Số lượng binh sĩ Ukraine ở đây đã tăng lên đáng kể. Họ hiện đang ở ngay trên đường tiếp xúc. Ukraine cũng đang xây dựng lực lượng trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia bao gồm tại các khu định cư Bogatyr, Solenoye và ngay cả thành phố Zaporizhzhia", ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào "Chúng tôi sát cánh với Nga" - We Are Together with Russia nói với TASS vào hôm 24/4.

Theo ông Rogov, động thái chuyển quân của Ukraine có thể báo hiệu rằng Kiev đang chuẩn bị mở cuộc tấn công vào khu vực này, cụ thể là tại đường tiếp xúc Zaporizhzhia.

Hồi đầu tháng 4, Tình báo Quốc phòng Anh cũng báo cáo, các lực lượng Nga đã xây dựng một phòng tuyến 3 lớp dọc theo đoạn đường dài 120km ở tỉnh Zaporizhzhia khi Moscow đang nỗ lực chuẩn bị đối phó với cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine. Theo báo cáo tình báo Anh, mỗi lớp phòng thủ của Nga ở Zaporizhzhia cách nhau khoảng 10-20 km.

"Nga có lẽ đã nỗ lực đáng kể để xây dựng các công trình phòng thủ này vì họ tin rằng Ukraine đang cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công vào thành phố Melitopol", báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh cho biết.

Trong một động thái khác, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine mới đây cũng tuyên bố trong một thông báo trên trang web chính thức của mình rằng nhóm du kích Ukraine vừa cho nổ tung một trạm kiểm soát của Nga gần khu vực Oleshky ở tỉnh Kherson, gây ra nhiều thương vong cho lực lượng của đối phương.

"Phong trào du kích Atesh đã tiến hành một chiến dịch thành công trên lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở vùng Kherson. Lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể về nhân sự. Một thiết bị nổ ngẫu hứng đã được sử dụng để làm nổ tung trạm kiểm soát. Kết quả là một phân đội của Rosgvardia (Vệ binh Quốc gia Nga) đã bị tiêu diệt", tuyên bố của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine khẳng định.

Ukraine cũng cho biết, các phong trào kháng chiến của Ukraine đang tạo ra những vấn đề đáng kể cho quân đội Nga tại các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.