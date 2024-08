Một Chi hội phó Chi hội Nông dân ở xứ đạo Công giáo ở Ninh Thuận là Nông dân xuất sắc 2024

Về xứ đạo công giáo thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) hỏi ông Bùi Xuân Hồng thì không ai không biết. Ông Hồng (64 tuổi) với dáng người phúc hậu không chỉ là nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế mà còn là "cầu nối" giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào có đạo.

Với vai trò là Chi hội phó chi Hội Nông dân và cũng là Trưởng thôn Gò Sạn, ông Hồng là người tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Nông dân tiêu biểu giữ gìn ANTT ở Ninh Thuận

Ông Bùi Xuân Hồng, nông dân xuất sắc năm 2024. Ảnh: Đức Cường

Vốn sinh ra trong một gia đình giáo dân công giáo thuần nông ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận, hơn ai hết ông Bùi Xuân Hồng thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người nông dân và những giá trị thực sự từ đồng ruộng.

Chỉ tay về cánh đồng mênh mong mùa lúa chín, lão nông Bùi Xuân Hồng cho biết, trước đây ở vùng đồng bằng xã Bắc Phong là mảnh đất khô cằn sỏi đá, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Từ ngày có hệ thống thủy lợi đã hồi sinh những vùng đất "chết", biến nơi đây thành một trong những vựa lúa lớn nhất Ninh Thuận. Cây lúa cũng trở thành cây trồng chủ lực, là cần câu cơm giúp hàng trăm hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, trong đó có gia đình ông.

Cũng theo ông Hồng, những năm 2000, ông là một trong những nông dân đầu tiên tham gia các buổi hội thảo nhân giống lúa mới và cũng là người tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa ở địa phương. Nhờ đó, năng xuất và chất lượng hạt lúa ngày càng tăng, lợi nhuận vì thế cũng tăng dần qua mỗi vụ.

Ông Bùi Xuân Hồng trao đổi thông tin tình hình ANTT với Hội Nông dân xã và công an xã Bắc Phong. Ảnh: Đức Cường

Tiếng lành đồn xa, ông Hồng trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều nông dân trong vùng tìm về để học hỏi kinh nghiệm sản xuất, ông Hồng cũng được địa phương tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi Hội Nông dân thôn Gò Sạn, rồi làm Trưởng thôn từ năm 2018 đến nay.

Hơn 6 năm gắn bó với công tác hội và phong trào nông dân, lão nông Bùi Xuân Hồng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Nổi bật nhất là thành tích trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Theo ông Hồng, xuất phát từ tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, say xỉn đánh nhau gây thương tích. Một số thanh thiếu niên lêu lổng, dẫn đến vi phạm pháp luật, trong đó đa số là con em của hội viên, nông dân, gây ảnh hưởng đến bình yên cuộc sống nhân dân.

Năm 2020, bản thân ông cùng 16 hội viên nông dân khác cùng đề xuất thành lập và tham gia tổ Dân phòng và tổ an ninh xung kích để tuyên truyền và bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

"Tranh thủ lúc ngơi tay cày cuốc, các thành viên cùng nhau đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động hội viên, bà con nhân dân trong thôn nâng cao ý thức trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngay cả khi nhâm nhi ly trà sáng, chúng tôi cũng luận bàn với nhau về việc tương trợ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội…", ông Hồng cho hay.

Ông Hồng trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng, phó trưởng công an xã Bắc Phong. Ảnh: Đức Cường

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên trong tổ đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Các thành viên trở thành "tai mắt" của lực lượng công an để nắm tình hình cơ sở.

Riêng bản thân ông Hồng đã phối hợp hòa giải 2 vụ tranh chấp đất đai và hỗ trợ cung cấp 7 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ở địa phương.

Song song đó, là người đứng đầu thôn, ông Bùi Xuân Hồng luôn tích cực trong hành động, nói đi đôi với làm. Xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phương có nhiều tuyến đường nhỏ chưa thuận lợi cho việc xây dựng nông thôn mới, ông Hồng vận động hiến hơn 50 mét vuông đất mặt tiền để mở rộng hương lộ, xây dựng đường thông thoáng để vận chuyển nông sản.

Ông Bùi Xuân Hồng nông dân việt nam xuất sắc năm 2024. T/h: Đức Cường

Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng, Phó trưởng Công an xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết, ông Bùi Xuân Hồng là cá nhân gương mẫu, giàu nhiệt huyết với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông đã cùng với công an xã tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đổi mới.

Cá nhân ông Hồng cũng nhiều lần được tặng giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh năm 2020 và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

Nông dân sống tốt đời, đẹp đạo

Ngoài nhiệm vụ là Chi hội phó Chi Hội Dông dân thôn, ông Bùi Xuân Hồng còn là thôn trưởng và là thành viên trong Hội đồng mục vụ ở xứ đạo Gò Sạn. Ông Hồng cũng là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với giáo dân công giáo ở địa phương.

Ông Bùi Xuân Hồng, Chi Hội phó Chi Hội Nông dân và cubgx là Trưởng thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Hồng, là một giáo dân nên ông luôn tự nhủ bản thân phải "sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Từ đó, với vai trò trưởng thôn Gò Sạn, ông đã cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động giáo dân trên địa bàn hăng say lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực xây dựng nông thôn mới.

"Tôi luôn động viên bà con phải sống "tốt đời, đẹp đạo", thực hiện một cách hài hòa giữa nghĩa vụ của một người công giáo đối với Chúa và một công dân của xã hội. Bản thân tôi và gia đình luôn gương mẫu, tích cực góp công, góp của cho phong trào của địa phương và của giáo xứ…", ông Hồng cho hay.

Nhờ sự tích cực của ông Bùi Xuân Hồng cùng các đoàn thể và sự nhất trí, đồng thuận của bà con giáo dân, thôn Gò Sạn nói riêng và xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) nói chung đã từng bước đổi thay, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, xã Bắc Phong đã đạt chuẩn xã Nông thôn mới và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của xã Nông thôn mới nâng cao.

Ông Hồng trao đổi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn cho hội viên nông dân địa phương. Ảnh: Đức Cường

Bà Hà Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết, không chỉ giỏi làm kinh tế, ông Bùi Xuân Hồng còn là Chi hội phó Chi Hội Nông dân gương mẫu. Chi hội do ông phụ trách là Chi hội nồng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương.

"Cá nhân ông Bùi Xuân Hồng được mọi người xung quanh tin yêu, quý mến và nhiều lần được bình xét gia đình văn hóa, nông dân sản xuất giỏi ở địa phương…", bà Hằng cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Lắm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), với những thành tích đạt được, lão nông Bùi Xuân Hồng nhiều năm liền được UBND xã, huyện và tỉnh tặng giấy khen. Chi Hội Nông dân thôn Gò Sạn do ông Hồng là phó Chi hội luôn hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cá nhân ông Bùi Xuân Hồng là Trưởng thôn sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương.