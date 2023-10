Một công an viên ở Nghệ An bị đâm tử vong khi giải quyết mâu thuẫn Một công an viên ở Nghệ An bị đâm tử vong khi giải quyết mâu thuẫn

Công an viên đến một gia đình để giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ bị đâm gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người công an viên này đã tử vong.