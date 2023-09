Khoảng 50% diện tích cây ăn trái thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương được sử dụng để trồng măng cụt - một loại quả đang gây sốt trên mạng và thị trường.

Đây là con sông Sài Gòn bắt nguồn từ Hồ Dầu Tiếng, đoạn này chảy qua địa phận Thủ Dầu Một, Thuận An, Bình Dương và phía bên kia là TP Hồ Chí Minh.

Sông Sài Gòn đã ưu đãi cho vùng Thuận An đất phù sa đen quánh, có nhiễm phèn lờ lợ, để nơi đây hình thành những vườn trái cây 100 năm nổi tiếng.

Mặc dù giáp với TP Hồ Chí Minh, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhưng nhìn từ trên cao, có thể thấy các địa phương giáp sông Sài Gòn của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn giữ được màu xanh vốn có.

Cả trăm năm nay, Thuận An được nhắc tới là vùng đất của cây ăn trái. Các phường của Thuận An như An Sơn, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu vẫn giữ được những vườn trái cây xanh mướt.

Không vì giá đất tăng cao mà bán đất để đổi đời, người dân sống ven sông Sài Gòn kiên trì với mảnh đất, với nghề làm vườn, với màu xanh cây trái.

Vùng đất này trồng được rất nhiều loại trái cây ngon: Mít, dừa, sầu riêng, chôm chôm, bòn bon... nhưng nổi tiếng nhất vẫn là măng cụt - một loại quả được yêu thích đang gây sốt trên mạng và thị trường, với món gỏi gà măng cụt.

Toàn thành phố Thuận An có khoảng 600 ha đất được sử dụng để trồng măng cụt, diện tích cây măng cụt ở chiếm hơn nửa diện tích vườn cây ăn trái toàn thành phố.

Ông Nguyễn Quang Trợ, ở xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn dành khoảng 8ha để trồng măng cụt.

Từ tháng 5-7 hàng năm là trái măng cụt chín, người làm vườn bắt đầu thu hoạch măng cụt.

Những nhà vườn có diện tích lớn phải thuê người về hái.

Trái măng cụt của Thuận An, Bình Dương mang hương vị rất riêng. Vỏ dày, múi trắng, ngọt chua khiến những người ăn dễ nghiện và nhớ mãi.

UBND thành phố Thuận An cho biết, thành phố đang tổ chức lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín. Lễ hội kéo dài trong 1 tuần, từ ngày 22.5 đến 28.5. Đây là dịp để những người làm vườn giới thiệu thành quả của mình với du khách.

Măng cụt Thuận An (Bình Dương) vẫn là trái cây thu hút du khách nhất. Hiện các nhà vườn đang tất bật hái trái để cung cấp cho thị trường. Giá măng cụt chín từ dao động từ 40.000-70.000 đồng/kg.