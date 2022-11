Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) đã vào cuộc tiếp nhận điều tra việc phóng viên M.T bị cướp mất laptop. Ảnh: M.T

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/11, phóng viên M.T (công tác tại báo Lao động Thủ đô) đang tác nghiệp trên địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì bị hai đối tượng đi xe máy chạy áp sát và giật laptop.

Theo phóng viên M.T., laptop bị cướp là Apple Macbook trị giá 22 triệu đồng, trong đó chứa nhiều tài liệu quan trọng, đặc biệt có một số tài liệu về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà Công an TP.HCM đang điều tra. Ngay sau khi xảy ra sự việc, phóng viên M.T. đã đến Công an phường An Phú Đông để trình báo.

"Khi bị giật laptop, tôi chỉ kịp phản ứng chạy theo tên cướp tri hô. Một số người dân nghe tiếng "cướp, cướp" đứng gần đó chạy đến giúp sức nhưng vẫn không bắt được tên cướp", anh M.T. cho biết.

Nhân chứng tại khu vực trên cho biết, trước lúc diễn ra vụ cướp, có 3 đối tượng đi 2 xe máy chạy vòng vòng quan sát. Có thể, các đối tượng này đã theo dõi từ trước, nhân lúc phóng viên M.T. đang tập trung làm việc trên laptop, 2 đối tượng đã áp sát giật đồ và tẩu thoát. Đối tượng còn lại đi xe máy chạy theo sau cản đường.

Đến 12h trưa ngày 10/11, laptop của phóng viên M.T. phát tín hiệu vị trí ở tiệm cầm đồ Hoàng Quỳnh (địa chỉ 155 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp). Ngay sau đó, Công an phường An Phú Đông (quận 12) đã phối hợp với Công an phường 14 (quận Gò Vấp) đến tiệm cầm đồ Hoàng Quỳnh để điều tra, làm rõ.

Tại tiệm cầm đồ Hoàng Quỳnh, khi cơ quan chức năng đề nghị chủ quán cung cấp dữ liệu camera, chủ tiệm cầm đồ liên tục lấy lý do "quên mật khẩu" và không cung cấp dữ liệu camera. Sau 2 tiếng làm việc, cơ quan chức năng tạm thời đã lấy được một số dữ liệu thông tin camera của tiệm cầm đồ, dù chủ tiệm liên tục gây khó dễ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.