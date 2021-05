Một thiên thạch bay ngang qua bầu trời California vào ban ngày

Một thiên thạch bay ngang qua bầu trời California

Sáng sớm ngày 14 tháng Năm, một thiên thạch đã bay qua bầu trời California. Hàng chục người đã nhìn thấy ngôi sao băng này, quãng đường di chuyển của nó chủ yếu nằm trong khu vực San Francisco. Ngay sau đó, các nhân chứng đã đổ xô tới Tổ chức Sao băng Quốc tế (IMO) để báo cáo về sự việc.

Sau khi sự việc diễn ra, nhiều người lo ngại ngôi sao này sẽ có cú va chạm với bề mặt Trái đất. Một người tên Cole nói với nhân viên của IMO rằng: "Nó trông cực kỳ gần, tưởng chừng nó chỉ các mặt đất mấy chục mét và nó bay về hướng hồ chứa Briones. Nó có thể đã va chạm với Trái đất tại một điểm nào gần đấy." Một nhân chứng tên là Daniel chia sẻ thêm: "Theo dự đoán của tôi, nó hướng về phía Núi Đen thuộc dãy núi Santa Cruz, tôi khá tò mò liệu nếu nó lao vào những ngọn núi và không biết chúng ta có thể tìm ra nó hay không, tôi thực sự muốn nhìn thấy một ngôi sao băng sẽ biến dạng hoặc cháy rụi thế nào sau khi va chạm." Một nhân chứng khác nữa, Julia, cho biết: "Khi đó bầu trời thật trong xanh và Mặt trời đã lên cao, một quả cầu ánh sáng có màu bạc và xanh chạy ngang qua bầu trời phía trước mặt tôi và chỉ mấy giây sau nó đã biến mất. Tôi đã nhìn thấy khá nhiều sao băng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó vào ban ngày."

Sao băng xuất hiện vào ban ngày

Các nhà khoa học đã đưa ra thông báo, rất may, thiên thạch này không có bất kỳ một va chạm vào với bề mặt Trái đất. Ánh sáng nhỏ lóe lên trong vài giây là do sự va chạm của một thiên thạch với bầu khí quyển của Trái đất. Các thiên thạch có thể tạo ra một vụ nổ ánh sáng dữ dội như vậy, khi không khí bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất lọt vào các lỗ của đã khiến chúng phát nổ. IMO cho biết: "Quả cầu ánh sáng được tạo ra bởi những thiên thạch có vẻ sáng hơn bình thường. Do vận tốc mà chúng tấn công vào bầu khí quyển của Trái đất, các mảnh vỡ lớn hơn một milimet có khả năng tạo ra tia sáng khi chúng chạy xuyên qua bầu trời phía trên. Những thiên thạch sáng này chúng tôi gọi là "quả cầu lửa" và chúng thường gây ra sự sợ hãi cho những người chứng kiến."