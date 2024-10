Một xã ở Nghệ An bùng phát dịch tả lợn châu Phi, làng nào cũng có lợn bệnh Một xã ở Nghệ An bùng phát dịch tả lợn châu Phi, làng nào cũng có lợn bệnh

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 40 ổ dịch tả lợn châu Phi. Số lượng ổ dịch gấp đôi so với các tháng trước. Đặc biệt, tại địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An toàn bộ các xóm đều xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.