Mua hơn 1 tấn xyanua từ Hà Nội về Lai Châu để ủ hóa vàng Mua hơn 1 tấn xyanua từ Hà Nội về Lai Châu để ủ hóa vàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) và Đội QLTT số 3 (Cục QLTT tỉnh Lai Châu) bắt một đối tượng vận chuyển hơn 1 tấn chất độc xyanua (natri cyanide).

Bình luận 0