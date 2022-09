Mưa nặng hạt, gió giật mạnh và sóng lớn ở Quảng Nam

Ghi nhanh tại Quảng Nam, vào khoảng 13h ngày 27/9, dù bão chưa đổ bộ nhưng trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to và rất to kèm theo gió bắt đầu quật, rít kéo dài. Vùng biển Tam Thanh, Quảng Nam, đã có sóng rất to. Tuy nhiên, một số người dân vẫn tranh thủ đi câu cá ngoài bờ biển.