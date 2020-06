Mua phân bón trả chậm, nông dân Lào Cai bớt lo hàng nhái

Nhờ đó, ND có điều kiện tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp với giá rẻ, được trả tiền sau khi thu hoạch, bớt lo phân bón giả, phân kém chất lượng.

Đầu năm mua phân bón, cuối năm mới phải trả tiền

Gia đình bà Lù Thị Lan (thôn Sấn Pán, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương) có 5ha chuối, 2ha ngô và hơn 1ha đất trồng bí. Với diện tích sản xuất lớn, mỗi vụ gia đình bà Lan cần khoảng 10 tấn phân bón các loại để phục vụ sản xuất. Theo bà Lan, khi vào vụ sản xuất, nông dân phải lo nhiều chi phí như làm đất, mua giống, thuê nhân công, đặc biệt là phân bón.

Do vốn ít nên những nông dân như bà thường xuyên phải nợ tiền mua phân bón tại các đại lý. Tuy vậy, các đại lý chỉ cho nợ thời gian ngắn và tính lãi nên chi phí sản xuất tăng.

Cán bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao hướng dẫn cách sử dụng phân bón Lâm Thao với bà con nông dân xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, Lào Cai). T.L

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi Hội ND xã triển khai chương trình liên kết với doanh nghiệp tín chấp cung ứng phân bón trả chậm cho các hội viên. Bà Lan và nhiều ND trong thôn không còn lo lắng về khoản tiền mua phân bón như trước. Đầu mùa vụ, người dân chỉ cần đăng ký với Hội ND xã về số lượng, chủng loại phân bón, sau đó doanh nghiệp cung ứng sẽ đưa phân bón về tận thôn, đến cuối năm người dân mới phải trả tiền.

Tương tự, gia đình ông Lù Chẩn Lèng (thôn Lùng Phìn A, xã Nậm Chảy) có hơn 6ha cây ăn quả (cam, quýt, ổi, mận). Mỗi năm, ông Lèng mua khoảng 8 tấn phân bón các loại. Trước kia, ông thường mua nợ phân bón ở các đại lý tư nhân với lãi suất cao (khoảng 3%/tháng). Những năm gần đây, việc mua phân bón trả chậm không chịu lãi suất thông qua Hội ND xã đã giúp ông tiết kiệm được chi phí sản xuất.

Với đặc thù huyện nghèo, nhiều nông dân Mường Khương thiếu vốn sản xuất, chưa có thói quen dùng phân bón cho cây trồng. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và yên tâm sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón bảo đảm chất lượng, những năm qua, Hội ND huyện Mường Khương chủ động tìm kiếm, vận động các đơn vị sản xuất phân bón cung ứng cho ND với chất lượng và giá thành hợp lý.

Ông Nguyễn Duy Chinh - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Mường khương cho biết: Thực hiện chương trình cung ứng phân bón trả chậm, ngay từ đầu năm, Hội ND huyện đã chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn vận động người dân đăng ký số lượng, chủng loại phân bón để huyện ký hợp đồng với đơn vị cung ứng. Nhờ đó, giá thành phân bón rẻ hơn, ND được trả tiền chậm và không tính lãi, chất lượng phân bón đảm bảo.

Phát huy tốt vai trò cầu nối

Trong những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, phối hợp với doanh nghiệp cung ứng hàng nghìn tấn phân bón cho hội viên ND theo hình thức trả chậm, không tính lãi, góp phần hỗ trợ các hộ ND đầu tư thâm canh, mở rộng mô hình kinh tế nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Thuân - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai cho biết: Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục quán triệt hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương lựa chọn những doanh nghiệp có uy tín ký kết cung ứng sản phẩm cho ND; tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên.

Theo đó, các cấp hội đã chủ động phối hợp, ký kết hợp đồng cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho ND với các công ty như Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ), Công ty CP Phân bón Bình Điền (Long An), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Lào Cai)...

Trước mỗi vụ sản xuất, Hội ND tỉnh chỉ đạo hội ND các huyện, thành phố, thị xã thông báo bảng giá từng loại phân bón để hội viên đăng ký. Hội ND cơ sở có trách nhiệm giao hàng cho hội viên và thu hồi nợ khi đến hạn.

Trước đó, trong năm 2019, các cấp hội đã ký hợp đồng trách nhiệm với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong và ngoài tỉnh để tín chấp cho ND mua gần 4.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm, không tính lãi.

Đáng chú ý, các cấp hội còn phối hợp với Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và một số công ty cung ứng phân bón mở 44 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về sử dụng phân bón đúng cách, hiệu quả, cách phân biệt phân bón thật - giả cho hơn 2.700 lượt hội viên.

Ví dụ như Hội ND huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã phối hợp Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức 10 lớp tập huấn sử dụng phân bón NPK Lâm Thao cho 750 học viên. Qua đó học viên được hướng dẫn về tác dụng của các loại phân bón, quy trình bón phân hiệu quả, cách sử dụng. Đồng thời, đại diện Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cũng đã giải đáp một số thắc mắc của người dân về sản phẩm phân bón Lâm Thao, hướng dẫn cách phân biệt các sản phẩm phân bón thật, giả, kém chất lượng.

Theo kế hoạch, trong năm nay, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện chương trình nhằm giúp nhiều hội viên ND được mua phân bón trả chậm để phát triển sản xuất.