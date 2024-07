Mưa xối xả nhiều giờ, đường phố Hạ Long ngập như sông trong đêm

Mưa xối xả từ tối 29/7 đến sáng 30/7 khiến sạt tuyến kè đường Đặng Bá Hát (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Video: PV Đông Bắc

Từ khoảng 17 giờ ngày 29/7 đến sáng 30/7, trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến Hạ Long ngập nặng trong đêm.

Mưa lớn làm đỏ kè, sập một nhà tại khu 1B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Theo đó, mưa lớn đã gây ngập úng nhiều khu vực tại các phường trung tâm như Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng, Yết Kiêu, Cao Thắng… Trong đó, tuyến cống từ trên đồi FLC chảy xuống tổ 5, 6 khu 3, phường Hồng Hà kéo theo bùn đất chảy tràn vào các nhà dân và ra đường 18A phường Hồng Hà.

Khu vực mương thoát nước liên phường (khu Bò Sính thuộc khu 3) và khu ngõ 4 đường Cao Thắng (sau Công an Cứu Hỏa - khu 1B) ngập sâu khoảng 60cm. Nước tràn vào nhà dân tại tổ 25B, phường Cao Thắng, khiến các gia đình sơ tán đồ lên vị trí cao hơn.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - trục giao thông quan trọng của TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngập trong biển nước đêm 29/7. Ảnh: NDCC

Nhà văn hóa khu 4, phường Hà Tu; khu vực hồ điều hòa hồ Yết Kiêu… ngập cục bộ. Tại khu vực phường Hà Trung, các tổ 3, tổ 7 khu 1; tổ 17, 14, 18 khu 2; tổ 42, 46 khu 4 bị ngập từ 20cm - 120cm, có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.



Mưa lớn cũng gây sạt lở tại một số khu vực, song không có thiệt hại về người. Cụ thể, mưa lớn khiến sạt lở tuyến kè tổ 6, khu 1B, phường Hồng Hải bị sạt, gây hư hỏng 1 gian nhà; sạt lở kè giữa phường Hồng Hải và Hồng Gai; sạt tuyến kè đường Đặng Bá Hát...

Ngập cục bộ tại phố Ba Đèo (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: NDCC

Mưa lớn xối xả khiến sạt tuyến kè đường Đặng Bá Hát (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: PV Đông Bắc

Bà Trần Thị Thu (phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: "Bão số 2 vừa đi vào Quảng Ninh nhưng ảnh hưởng của nó cũng không gây mưa lớn như vậy. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, nước từ trên đồi cao cuồn cuộn đổ về. Nhà tôi cũng mấp mé ngập nước".

Còn chị Lê Minh Phương (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, mưa từ chiều hôm qua đến giờ chưa ngớt, nhiều đất đá trên đồi cao chảy xuống khiến các cống thoát nước không kịp. Chị và hàng xóm phải hô hào nhau di chuyển ô tô đến nơi an toàn khi nước mưa đang dâng lên

Phường Hồng Hà và Ban quản lý dự án, dịch vụ công ích TP Hạ Long mở nắp cống khu 2 để xử lý ngập úng ngay trong đêm 29/7. Ảnh: QMG

Trước tình hình trên, ngay trong đêm 29, sáng 30/7, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng TP Hạ Long đã khẩn trương thực hiện các biện pháp, phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn.

Cụ thể, do tình hình mưa kéo dài, UBND phường Hà Khánh đã thực hiện di dời 3 hộ dân tại tổ 1, khu 1 vì có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Phường Hà Trung đã triển khai di dời khẩn cấp 3 hộ dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi ở an toàn.

Ngoài ra, đối với khu vực ngập úng, các lực lượng đã bố trí lực lượng trực để thường xuyên thu gom rác khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm cưỡng bức...

Đối với các khu vực sạt lở, các địa phương đã di chuyển các hộ dân trong khu vực sạt về nhà văn hoá, chăng dây cảnh báo tại khu vực tuyến kè sạt, đặt biển cảnh báo tại điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở phía trên.

Các địa phương cũng cảnh báo người dân về các tình huống thời tiết nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, nhất là vào thời điểm ban đêm và sáng sớm; tổ chức trực ban 24/24h, thực hiện việc kiểm tra hiện trường các xã, phường, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt

Đến gần sáng nước ngập ở các phường cơ bản đã rút hết. Tuy nhiên hiện địa bàn thành phố vẫn đang có mưa vừa, mưa to.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong 6 giờ tới, tại các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên các suối nhỏ, khe núi, sườn dốc, taluy dương, đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.