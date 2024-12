Một số quy định về thắt dây an toàn

Tại Điều 9 VBHN 15/VBHN-VPQH quy định, người ngồi trên xe ô tô phải thắt dây an toàn ở mọi vị trí được trang bị dây an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Bất cứ vị trí nào trên xe ô tô được trang bị dây an toàn mà lái xe hoặc hành khách không thắt đều bị phạt.

Không chỉ theo quy định, việc thắt dây an toàn là rất cần thiết theo thiết kế của nhà sản xuất khi sử dụng ô tô, nó sẽ đảm bảo cho người ngồi trên xe không bị di chuyển vị trí ngồi khi xe thay đổi tốc độ đột ngột.

Đặc biệt, như tên gọi, dây an toàn sẽ bảo vệ hành khách hàng an toàn hơn và không bị văng ra ngoài trong trường hợp xảy ra va chạm.

Mức phạt lỗi không thắt dây an toàn năm 2025, CSGT có cần chứng minh bằng hình ảnh?

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe;

Chở người trên xe không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy;

So với Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi không thắt dây an toàn đã được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể:

Nghị định 100/2019/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không thắt dây an toàn.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên xe không thắt dây an toàn.

Lỗi không thắt dây an toàn có cần hình ảnh không?

Hiện nay, trên các diễn đàn, người dân thường tranh luận về việc lỗi không thắt dây an toàn liệu có cần hình ảnh. Theo đó, pháp luật hiện nay không quy định về việc khi xử phạt lỗi không thắt dây an toàn cần có hình ảnh làm bằng chứng.

Mặc dù vậy, nhiều tài xế thường có hành vi không hợp tác và đòi xem hình ảnh. Hiện nay, lực lượng CSGT hầu hết đã trang bị camera, ghi hình lúc xe đang chạy để làm bằng chứng xử phạt để tránh mất thời gian khi xử lý vi phạm.