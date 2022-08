Muỗi đốt bôi gì?

Theo Healthline, dưới đây là 8 nguyên liệu nhà bếp có thể giúp giảm ngứa và khó chịu khi bị muỗi đốt, để bạn sống khoẻ mỗi ngày.

Mật ong

Mật ong - nguyên liệu nhà bếp giúp giảm ngứa và khó chịu do muỗi đốt. Ảnh: Unsplash

Mật ong đã được sử dụng hàng trăm năm để điều trị các bệnh như viêm họng và khô da. Mật ong có nhiều đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Cách dùng: Nhỏ một giọt mật ong nhỏ lên vết cắn ngứa có thể làm giảm viêm, do đó giảm tình trạng ngứa ngáy và khó chịu do muỗi đốt gây ra.

Đá bào

Nên dùng khăn ẩm, lạnh, hoặc túi đá để giảm ngứa do muỗi đốt. Ảnh: Unsplash

Nhiệt độ lạnh và nước đá có thể làm giảm viêm. Cái lạnh cũng làm tê da, có thể giúp bạn giảm đau tức thì nhưng trong thời gian ngắn. Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyên bạn nên dùng khăn ẩm, lạnh hoặc túi đá để giảm ngứa do muỗi đốt. Một túi đá xay cũng có thể có tác dụng tốt trong việc điều trị dứt điểm vết muỗi đốt.

Cách dùng: Không chườm đá trực tiếp lên da vì có thể gây tổn thương. Thay vào đó, hãy đặt một vật chắn chẳng hạn như khăn mặt giữa da và nước đá.

Để giảm ngứa, hãy chườm túi lạnh trong tối đa 5 hoặc 10 phút.

Nha đam (lô hội)

Hãy cắt mở một phần nhỏ của cây nha đam, bôi gel lên vùng da bị kích ứng khi muỗi đốt. Ảnh: Unsplash

Nha đam là loại cây thông dụng trong gia đình, nha đam còn có nhiều công dụng ngoài trang trí tủ kệ. Gel nha đam đã được chứng minh là làm giảm đau do bỏng và giúp vết thương mau lành hơn. Đó là lý do tại sao nha đam là một lựa chọn tốt để chữa lành vết cắn do muỗi đốt.

Cách dùng: Hãy cắt mở một phần nhỏ của cây nha đam, bôi gel lên vùng da bị kích ứng. Để khô và thoa lại nếu cần.

Giấm - nguyên liệu nhà bếp có thể giúp giảm ngứa và khó chịu khi bị muỗi đốt

Trong nhiều thế kỷ, giấm táo đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên.

Nếu bạn bị ngứa, hãy chấm một giọt giấm lên vết cắn. Giấm có thể giúp giảm cảm giác châm chích và bỏng rát. Nó cũng có thể hoạt động như một chất khử trùng tự nhiên nếu bạn gãi quá nhiều.

Cách dùng: Nếu cần giảm đau, hãy thử ngâm khăn trong nước lạnh và giấm, sau đó đắp lên vết cắn. Nếu bị nhiều vết cắn, hãy pha loãng 2 cốc giấm trong bồn nước ấm và ngâm mình trong 20 phút.

Hành tây

Hành tây có thể làm dịu các vết muỗi đốt. Ảnh: Unsplash

Hành tây có thể làm dịu vết muỗi đốt. Nước ép của hành tây tiết ra từ củ mới cắt có thể làm giảm vết cắn và kích ứng. Hành tây cũng có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn tự nhiên làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Cách dùng: Cắt một lát hành tây và đắp trực tiếp lên vết cắn trong vài phút. Sau đó bỏ hành tây ra khỏi vết cắn và rửa sạch vùng bị cắn.

Trà hoa cúc

Hoa cúc, là một thành viên của gia đình cúc, là một phương thuốc tự nhiên phổ biến cho nhiều bệnh. Khi thoa lên da, các loại dầu có trong hoa cúc có thể làm giảm ngứa và viêm.

Cách dùng: Nhúng một túi trà chứa đầy hoa khô đã nghiền vào nước mát, sau đó vắt bớt nước thừa trong túi trà và đắp trực tiếp lên vết cắn của bạn. Để yên trong 10 phút. Lau sạch khu vực bằng khăn ướt. Bạn có thể làm lạnh túi trà trong tủ lạnh để sử dụng thêm sau này.

Rất hiếm, nhưng hãy lưu ý rằng hoa cúc có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Tỏi

Tỏi là nguyên liệu được dễ dàng tìm thấy trong nhà bếp để làm dịu các vết muỗi đốt. Ảnh: Unsplash

Dùng tỏi bôi lên vết muỗi đốt khó chịu là một phương pháp khắc phục tại nhà dễ dàng cho vết muỗi đốt.

Cách dùng: Hãy băm nhuyễn tỏi tươi và trộn một lượng nhỏ với kem dưỡng da không mùi, hỗn hợp này sẽ giúp giảm tác dụng của tỏi nhưng vẫn cho phép bạn giảm bớt tác dụng kháng khuẩn tự nhiên của tỏi.

Bột yến mạch

Một cách chữa trị vết muỗi đốt khó chịu cũng có thể là một trong những bữa sáng yêu thích của bạn. Bột yến mạch có thể giảm ngứa và sưng tấy vì nó chứa các hợp chất đặc biệt có tác dụng chống kích ứng.

Cách dùng: Tạo hỗn hợp bột yến mạch bằng cách trộn một lượng bột yến mạch và nước bằng nhau trong một cái bát cho đến khi bạn có một chất giống như bột. Múc một ít hỗn hợp lên khăn mặt và dán lên vùng da bị kích ứng trong khoảng 10 phút. Sau đó lau sạch.

Nếu bạn bị nhiều vết cắn, hãy thử tắm bằng bột yến mạch. Cho 1 cốc bột yến mạch hoặc yến mạch xay vào bồn tắm đầy nước ấm.

Để tránh tắc bồn tắm, bạn có thể buộc yến mạch trong một miếng vải thưa hoặc một loại vải nhẹ khác. Hãy coi nó giống như một túi trà khổng lồ mà bạn sẽ cho vào nước tắm. Ngâm mình trong bồn tắm bột yến mạch trong 20 phút để có hiệu quả tốt.