Chỉ một vết muỗi đốt, chân người đàn ông sưng to bằng một con lợn

Chân trái của Bong Thet to bằng một con lợn chỉ vì một vết muỗi đốt (ảnh: Daily Mail)

Bong Thet, 27 tuổi, buộc phải lết cái chân đau và sưng to bất thường của mình đi khắp nơi ở trong căn nhà ở tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia.

Khi mới 6 tuổi, Thet bị một con muỗi đốt. Tưởng chỉ là vết đốt thông thường, nhưng không, con muỗi này mang theo ấu trùng của giun chỉ bạch huyết và khiến chân trái của Thet sưng to bằng cả con lợn cho đến ngày nay.

Chân của Thet giờ đã không thể chữa trị và ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của người thanh niên giàu nghị lực đã không thực hiện được.

Thet kể lại, khi chân cậu bắt đầu sưng to do vết muỗi đốt, cha mẹ đã xem nhẹ vì tưởng rằng đó là vết thương do trẻ con nô nghịch.

Đến khi Thet 12 tuổi, chân của anh đã to gấp 5 lần chân người bình thường và không thể đi lại được.

Cha mẹ của Thet rất nghèo và không thể trang trải chi phí chữa trị cho cậu. Thet phải bỏ học vì không thể đi bộ đến trường và bị bạn bè trêu chọc.

Sau khi nghe câu chuyện của Thet, một nữ doanh nhân tốt bụng tên Dana Try đã hỗ trợ gần 2.500 USD để giúp cậu thanh niên điều trị.

Các bác sĩ cho biết, chân Thet bị nhiễm giun chỉ bạch huyết quá nặng và không còn cách nào chữa khỏi. Thet cho biết anh vô cùng thất vọng nhưng vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Đây là lần đầu tiên anh được khám chữa bệnh tử tế.

“Cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn phần nào nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn những người đã quyên góp tiền thuốc men, thức ăn cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục dùng thuốc do bác sĩ kê đơn. Biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện”, Thet chia sẻ.