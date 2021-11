Mường La (Sơn La): Trao sổ BHXH tự nguyện cho nông dân nghèo

Tin từ BHXH tỉnh Sơn La cho biết, ngày 28/10, BHXH huyện Mường La đã tổ chức trao sổ BHXH tự nguyện cho nông dân nghèo, cận nghèo tại xã Chiềng Công.



Đại diện BHXH huyện Mường La cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền phát triển người trên địa bàn xã Chiềng Công còn hạn chế, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp.

Lãnh đạo BHXH huyện, UBND xã Chiềng Công trao tặng sổ BHXH cho người dân. BHXH tỉnh Sơn La

Do đó, với mong muốn giúp cho người dân, lao động tự do không có việc làm ổn định trên địa bàn xã hiểu về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, BHXH huyện đã đã trao sổ BHXH tự nguyện cho 10 nông dân nghèo, cận nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Công.

Những nông dân được trao tặng sổ BHXH tự nguyện rất vui mừng và cảm động khi được nhận sổ. Họ đều bày tỏ sự quyết tâm sẽ cố gắng lao động và tích cóp để đóng BHXH tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già của mình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đoàn viên công đoàn BHXH huyện Mường La đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã vùng cao, đồng thời góp phần đẩy nhanh độ bao phủ BHXH trên địa bàn huyện.



Cũng tại buổi trao tặng sổ BHXH, lãnh đạo BHXH huyện Mường La đã tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT đến với cán bộ và người dân trên địa bàn xã Chiềng Công.

Nhiều băn khoăn, vướng mắc xoay quanh việc tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp, tư vấn.

Kết thúc hội nghị đã có 12 người dân xã Chiềng Công đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và đã có nhiều người dân nhận biểu mẫu để tiếp tục đăng ký tham gia trong thời gian tới.