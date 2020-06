Khán giả phát hiện bức tượng thần Ganesha được đặt dưới sàn nhà trong khi Lisa đi giày và ngồi trên ngai vàng.

Mới đây, MV "How You Like That" của Black Pink ra mắt gây "choáng" vì lập những kỷ lục "khủng". Cụ thể, chưa đầy 5 giờ đồng hồ sau khi phát hành, "How You Like That" nhanh chóng thu hút hơn 22 triệu lượt xem trên Youtube, đồng thời vượt qua BTS về số lượt xem trong video công chiếu trực tiếp với 1,6 triệu lượt.

Tuy nhiên, MV của Black Pink vấp phải tranh cãi gay gắt từ bộ phận khán giả Ấn Độ. Theo Koreaboo, MV "How You Like That" của Black Pink bị cho là có chi tiết xúc phạm tôn giáo và văn hóa của nước họ. Cụ thể, trong các cảnh solo của Lisa khi cô di chuyển trong trên khu phố và ngồi lên ngai vàng lấp lánh, người xem phát hiện bức tượng vị thần Ganesha của đạo Hindu được đặt trên sàn nhà.

Được biết, Ganesha tượng trưng cho sự khôn ngoan, đồng thời cũng là một vị thần bảo trợ cho nghệ thuật và khoa học ở đất nước đông dân thứ nhì hành tinh.

MV "How You Like That" của Black Pink gây "dậy sóng" tranh cãi ngay khi lập kỷ lục.

Việc đặt tượng thần Ganesha dưới đất được xem là hành động thiếu tôn trọng. Những người theo đạo Hindu tin rằng tượng của thần linh phải luôn được đặt ở nơi cao thay vì mặt đất. Đã vậy Lisa nhóm Black Pink còn đi giày trong cảnh quay trên và điều này càng bị cho là thiếu tôn trọng vì giày dép không được phép đặt gần các bức tượng hay đền thờ.



Thần Ganesha là vị thần linh thiêng của Ấn Độ giáo.

Từ việc phát hiện chi tiết được cho là tượng thần Ganesha đặt dưới đất, nhiều khán giả bày tỏ thái độ không hài lòng khi YG Entertainment sử dụng tượng thần cũng như tôn giáo Ấn Độ với mục đích tăng tính thẩm mỹ và trang trí cho MV mới của Black Pink.



Hiện tại, dân mạng Ấn Độ liên tục bắt đầu trend hashtag #Ganesha và #YGapologise và yêu cầu công ty quản lý YG Entertainment có động thái chỉnh sửa các cảnh quay nhạy cảm về tượng Ganesha trong MV "How you like that". Khán giả Ấn Độ cũng muốn YG Entertainment nhanh chóng đưa ra phản hồi và xin lỗi về chi tiết này. Tuy nhiên, đến thời điểm này phía YG Entertainment vẫn giữ thái độ im lặng về sự việc trên.

Tính đến sáng 27/6, MV "How You Like That" chính thức vượt mốc 60 triệu lượt người xem.