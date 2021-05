Mỹ hỗ trợ Isarel giảm căng thẳng, duy trì hòa bình sau trận chiến khốc liệt

Cuộc chiến giữa Isarel và Hamas diễn ra trong 11 ngày liên tiếp

Israel và Hamas đã rơi vào một cuộc xung đột gay gắt trong 11 ngày liên tục. Hai bên kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian vào ngày 20 tháng 5. Kirby, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Bộ trưởng Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Benjamin Benny Gantz của Isarel về việc tái khẳng định sự ủng hộ chặt chẽ của Mỹ đối với an ninh của Israel." Ông Austin nói với ông Gantz rằng chính quyền của Biden chia sẻ sự ủng hộ trong việc xây dựng lệnh ngừng bắn để thiết lập an ninh lâu dài.

Một số bản tin cho biết thêm, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có chuyến thăm Trung Đông hai ngày nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và quyên góp tiền cho tái thiết sau chiến tranh. Một trong những mục tiêu của Mỹ là đảm bảo không để bất kỳ sự kích động nào gây ra đối với Hamas khi các bên đang nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực.

Tòa nhà bị phá hủy là nơi đặt văn phòng của hãng thông tấn AP và các đài truyền hình khác

Các cuộc đụng độ ở phía Đông Jerusalem hồi đầu tháng 5 đã dẫn đến bạo lực tồi tệ nhất giữa Israel và người Palestine trong những năm gần đây. Các chiến binh Palestine đã phóng vài nghìn quả rocket về phía Israel. Đáp lại, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Gaza. Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương nặng trong các cuộc chiến. Số người Palestine chết ở Dải Gaza, Jerusalem và Bờ Tây là 270, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Theo Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Sau phiên họp, hội đồng đã thông qua nghị quyết thành lập một ban hội thẩm quốc tế, độc lập điều tra tất cả các cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế và lạm dụng luật nhân quyền ở Israel cũng như chính quyền quốc gia Palestine.

Israel đã từ chối hợp tác và cho rằng UNHRC là một cơ quan có đa số người chống lại Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói nghị quyết này nằm ngoài luật pháp quốc tế.