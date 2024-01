Mỹ Linh khóc nghẹn trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", nhắn nhủ các chị đẹp hãy làm gương cho con

Diva Mỹ Linh: Chương trình có mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố

Tại Công 5, 3 nhóm nhạc (2 nhóm Ứng cử viên Quán quân, 1 nhóm Hồi sinh) trải qua 2 vòng thi đấu: thi cá nhân (thách đấu) và thi nhóm. Qua 2 vòng thi này, Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 sẽ tìm ra nhóm Ứng cử viên Quán quân an toàn và nhóm Ứng cử viên quán quân nguy hiểm. Chỉ có tối đa 3 thành viên trong nhóm Hồi sinh có thể quay trở lại và thay thế 3 chị đẹp trong nhóm Ứng cử viên Quán quân Nguy hiểm. Sau 2 vòng thi ở Công diễn 5, 357 khán giả nữ sẽ tiến hành bình chọn cho các Chị đẹp mà họ yêu thích. Kết quả của Bảng điểm yêu thích sẽ quyết định kết quả của nhóm Ứng cử viên Quán quân nguy hiểm và nhóm Hồi sinh.

Mỹ Linh nghẹn ngào khi chia sẻ tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Trong chương trình lần này, diva Mỹ Linh có nhiều tâm sự và cảm xúc. Cô nghẹn ngào tâm sự: "Tôi đứng trên này và nhìn thấy những khán giả, trong đó có khán giả trung niên ở duới, tôi rất cảm động. Đến giờ phút này, Mỹ Linh không nghĩ mình có thể đứng đây. Chương trình giống như một xã hội thu nhỏ, có mọi cảm xúc từ hỉ, nộ, ái, ố. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn cứ cầm tay nhau và tiếp tục cống hiến khán giả.

Lắm lúc tôi nghĩ, mình đã hơi lớn tuổi rồi có nên ở chỗ này không nhưng nhìn thấy khán giả ở đây, nụ cười của các Chị đẹp, những nụ cười có những nếp nhăn rất đẹp. Mọi người hãy nhớ một điều rằng, mình hãy làm gương cho những đứa con của mình, để cho nó biết là ở chỗ nào mẹ nó cũng hạnh phúc và vui sướng. Xin cảm ơn mọi người đã bình chọn cho Mỹ Linh đến ngày hôm nay".

Anh Tuấn xúc động trước lời tâm sự của Mỹ Linh. Nam MC khẳng định anh cảm nhận được tình cảm của từng nghệ sĩ dành cho chương trình và dành cho nhau trong quá trình đồng hành cùng Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Là một trong những chị đẹp có tuổi nghề và tuổi đời lớn nhất chương trình, Hồng Nhung tự hào khi làm đội viên của nhóm trưởng MLee.

"Không phải vô cớ mà MLee rất nhiều vòng được làm nhóm trưởng, tôi may mắn khi có 2 lần được làm đội viên. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi được làm việc với Diệu Nhi và Diệp Lâm Anh. Tôi rất hạnh phúc vì cả nhóm đoàn kết và vui vẻ với nhau. Công sức lớn nhất thuộc về nhóm trưởng MLee".

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các chị đẹp

Tại lượt thách đấu đầu tiên, nhóm Hồi sinh cử nhóm trưởng Quỳnh Nga trình diễn. Bài hát cô lựa chọn là ca khúc Đã không yêu thì thôi. 2 Chị đẹp trình diễn ca khúc này ở nhóm Ứng cử viên Quán quân là Diệp Lâm Anh và Huyền Baby. Sau khi thảo luận với đồng đội, Quỳnh Nga quyết định so điểm với Huyền Baby. Kết quả, nhóm Hồi sinh dẫn đầu tỷ số 1:0 so với nhóm Ứng cử viên Quán quân. Không quan trọng thắng thua, cả 2 vẫn dành cho nhau những cái ôm động viên sau khi nhận kết quả. Quỳnh Nga và Huyền Baby từng là thành viên cùng một nhóm nhạc tại Công diễn 1. Cả 2 đã phối hợp cùng nhau tạo nên màn trình diễn Đi đu đưa đi ấn tượng, đạt thành tích tốt sau khi công chiếu.

Quỳnh Nga có màn biểu diễn hấp dẫn tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Ở lượt đấu thứ 2, quyền lựa chọn ca khúc để thách đấu thuộc về nhóm Ứng cử viên Quán quân. Sau khi thảo luận, nhóm trưởng MLee và Thu Phương quyết định chọn bài hát Mây và núi. Đây là ca khúc do MLee, Mỹ Linh và Hương Ly trình diễn. Trong tiết mục này, các Chị đẹp so tài chơi nhạc cụ. Sau khi thảo luận với nhóm trưởng Quỳnh Nga, Hương Ly quyết định so điểm với MLee. Kết quả, nhóm Ứng cử viên Quán quân cân bằng tỷ số 1:1 so với nhóm Hồi sinh, chiến thắng thuộc về MLee. Kết quả này được nhận xét là xứng đáng khi MLee dung hoà được nhiều yếu tố trong phần thi khi vừa hát, rap, nhảy và chơi nhạc cụ.

MLee chơi nhạc cụ trong tiết mục thi đấu ở lượt thứ 2, Công diễn 5. (Ảnh: NSX)

Lựa chọn ca khúc Như một giấc mơ, Quỳnh Nga cử Thanh Ngọc thách đấu với nhóm Ứng cử viên Quán quân ở lượt đấu thứ 3. Ở nhóm Thu Phương, ca khúc này do Lynk Lee trình diễn. Ở nhóm MLee, Hồng Nhung đã chọn lựa ca khúc này để trình diễn ở vòng thi cá nhân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thanh Ngọc quyết định so điểm với Lynk Lee, cô em từng chung nhóm Vì sao với nữ ca sĩ. Quyết định này của Thanh Ngọc giúp cô chiến thắng và đưa nhóm Hồi sinh dẫn tỷ số 2:1 so với nhóm Ứng cử viên Quán quân.

Tại lượt đấu thứ 4, Thu Phương quyết định chọn ca khúc mang đến sự bất ngờ cho khán giả. Vì vậy, nữ ca sĩ đã chọn Anh, ca khúc này do Lệ Quyên và Uyên Linh đảm nhận ở nhóm Ứng cử viên Quán quân. Khi hội ý cùng đồng đội, Hà Kino chọn so điểm với Uyên Linh. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Uyên Linh chiến thắng thuyết phục và đưa tỷ số trở về cân bằng 2:2 giữa 2 nhóm.

Sau khi lắng sâu với 3 tiết mục hát, sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bùng nổ với các tiết mục đấu nhảy. Nhóm Hồi sinh cử Đoan Trang thể hiện màn nhảy Tấu khúc tự tâm. Nhóm Ứng cử viên Quán quân có 2 đại diện là Ninh Dương Lan Ngọc với màn nhảy Mười điểm và Diệu Nhi với màn nhảy Sakura Dance. Kết thúc 3 phần thi, Đoan Trang là chị đẹp có quyền chọn Diệu Nhi hoặc Lan Ngọc để so điểm. Sau một hồi phân vân, giọng ca Tóc hát chọn Diệu Nhi. Kết quả, Đoan Trang giúp nhóm Hồi sinh có thêm một chiến thắng, nâng tỷ số lên 3: 2 (3 chiến thắng thuộc về nhóm Hồi sinh, 2 chiến thắng thuộc về nhóm Ứng cử viên Quán quân).

Sau lượt đấu thứ 5, nhóm Ứng cử viên Quân quân có tổng số lượt bình chọn là 834. Phía nhóm Hồi sinh có tổng số lượt bình chọn là 802. Như vậy, dù thắng về tỷ số nhưng nhóm Hồi sinh đang thua về số điểm so với nhóm Ứng cử viên Quán quân. Việc nhóm Hồi sinh có giành được 01 suất quay trở lại chương trình hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào 2 tiết mục cá nhân tiếp theo của Nguyên Hà và Tú Vi được phát sóng trên VTV3 vào thứ 7 ngày 20/1/2024 tới.